女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

屏東縣50歲楊姓男子患思覺失調，有傷害村民紀錄，疑不滿當地一家超商 潘姓女店員多次提醒戴口罩 ，本月26日闖進超商攻擊潘女，將被害人壓在地上攻擊，還徒手挖她眼睛。警方到場動用警棍制伏楊男，但女店員已被打到視網膜剝離、鼻梁粉碎性骨折、腦震盪，送醫開刀急救。

遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

楊男被制伏後強制送醫；他今年6月30日就曾持菜刀攻擊71歲林姓老婦人，畫傷脖子、腹部，村民惶恐議論，質疑政府無作為，屏東縣長潘孟安為此致歉，承認社會安全網有漏失，將檢討補強，並與衛福部研議強化法令。

潘女送醫雙眼開刀，一眼縫3針、一眼縫5針，左眼球塌陷、鼻樑碎裂，還有腦震盪；潘母說，女兒雙眼用紗布包起來，周六要鼻梁開刀，半夜常常驚醒。

根據調查，楊是屏東縣政府列管精神病患，身高180公分，身材壯碩；26日上午近9點闖進超商襲擊潘姓女店員，一名老婦人到超商要買東西目睹，當時潘女已被壓在櫃台地上高喊「救命！」老婦人跑到附近飲料店呼救，「柑仔店的小姐被壓住了，要挖她的眼睛」，老闆娘報案。兩名員警趕到動用警棍將楊壓制帶回派出所。

超商店長說，楊幾乎每天都到店內，店員多次提醒戴口罩，有一次楊回嗆「戴口罩是我的事情，政府管不到」；還曾說就算殺人、打人都沒罪，「政府是保護我的」，大家都很無奈。

楊男並非第一次犯案，不久前才在早餐店拿刀割其他被害者脖子，曾被楊男攻擊的林姓老婦人說，今年6月30日清晨在早餐店，楊突然持菜刀攻擊她，「回想起來還是很害怕，現在都不太敢出門」。

當地村民約1600多人，老年人居多；楊男與家人同住，母親表示也沒辦法處理，看能不能醫好，「我也很煩惱」。當地村民害怕驚恐。

屏東地檢署表示，楊姓男子目前住院治療，檢察官 掌握中，會根據相關事證，必要時向法院聲請羈押。