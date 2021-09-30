基本工資拚連6漲 調幅上看6%

基本工資是否調漲再度引發討論。(記者杜建重／攝影)

勞動部將在10月8日召開基本工資 審議委員會，但調幅尚未審議，官員先露口風。勞動部長許銘春昨天再度表示，對調漲很有信心。國發會主委龔明鑫也表示，今年經濟表現好，希望調幅可以大一點，他並透露，針對受疫情 衝擊的內需型產業，若因基本工資調漲造成雇主增加的部分，將由政府吸收額外成本。

基本工資審議委員會召開在即，儘管疫情因素造成產業別調漲複雜化，但政府接連釋出持續調漲風向，外界解讀將力拚蔡總統任內連六漲。許銘春說：「我們對連六漲有信心。」

本報系聯合報報導，目前基本工資月薪為2萬4000元(台幣，下同，約855美元)，時薪為160元；外傳今年調幅上看6%，勞團則已喊出明年應調漲8%，達2萬6000元；官員曾透露，由於疫情因素，不排除月薪自明年元旦開始調升，時薪調升則可能視狀況推遲至明年3月、4月，相關方案須等審議委員會決定。

龔明鑫昨上網路節目說，主計總處估今年經濟成長5.88%，但很多機構在9月都將預測值調高到6%以上，行政院長蘇貞昌主張經濟成果要全民共享，第一是發放5倍券，第二是對基層勞工 也要分享成果，也就是調高基本工資，第三是公務人員加薪研討中。

工業總會秘書長蔡練生則表示，有些製造業如資通訊、半導體產業的確表現很好，但仍有很多傳產很辛苦，服務業就更不用說，無薪假人數都還在增加中，若政府決定要調漲基本工資，就一定要有配套。

中國時報報導，工商協進會理事長林伯豐痛斥，如果公務員可以先加薪6％，企業跟進調漲基本工資6％沒有問題，然公務員加薪只有3％，卻要企業大幅調漲基本工資，並無道理。全國中小企業總會理事長李育家也指出，現在內需經濟成長率還很疲弱，要中小企業大幅調漲基本工資很有壓力，成本一下子增加不少，政府應考慮一下弱勢的中小企業。

政大勞工所教授成之約建議，基本工資的不一定要在明年元旦生效，可以延後到明年3月、5月，待經濟解封、五倍券發揮效益，服務業恢復元氣後，再上路。