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女性勞參率降 照顧父母是主因 學者建議推廣長照假

記者潘乃欣、葉冠妤／台北29日電
台灣擔負照顧長者工作的族群，以五、六十歲的女性為主。(記者黃仲裕／攝影)
台灣擔負照顧長者工作的族群，以五、六十歲的女性為主。(記者黃仲裕／攝影)

台灣女性30歲後勞動參與率漸低，過去常歸因於育兒，但台大經濟學教授林明仁、倫敦大學學院博士生項振緯、美國全國經濟研究所博士後研究員陳冠銘，分析全台2008年到2019年的財稅資料發現，聘有看護工的家庭中，已婚女兒的勞參率比已婚兒子低15個百分點，研究推估少子化、高齡化情勢下，照顧父母才是拉低女性勞參率主因。

勞動部統計，2020年台灣女性勞參率在25歲到29歲為高峰，達90.47%，此後在女性婚育年齡降到80%多，40歲到44歲時再降至76%，55歲到59歲時更只剩下44%。但官方粗略統計無法看出真實原貌。

林明仁說，該研究特殊之處在於發現長照與勞參率有關，且團隊直接分析財稅資料，而非引述官方抽樣調查報告，所得出的統計結果更貼近台灣真實情況。

研究發現，一個家庭即便聘請看護照顧長者，仍有已婚女兒為照顧爸媽或公婆而中離職場，中離率明顯高於已婚兒子，以致勞參率比已婚兒子低15個百分點。而女兒離職後，後續重返職場的比率也比男性少18個百分點，二度就業之路也比男性艱辛。

再參照勞動部比較各國的資料，2017年台灣35到49歲、也就是正值育兒年齡的女性勞參率達70%以上，已追上美國、日本水準；但50歲後，也就是照顧上一代的年齡階段，女性勞參率仍低於美國、日本、南韓。

林明仁進一步點出，和目前正值中年的四、五十歲族群相比，30歲以降族群因不婚、不生者眾，而他們的父母即將步入須要長照的階段，因此希望透過該研究能讓大眾重視長照議題，關注長照對台灣勞動力、下一代職涯發展的影響。

林明仁建議政府與企業推廣彈性工時，比照育嬰假推廣長照假；另要加速公共長照資源和設施建置，甚至考慮放寬聘雇移工的標準，才能讓想工作的女生，不因照顧父母而離開職場，提升國家競爭力。

長照 台灣 美國

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