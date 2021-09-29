新聞評論／號稱資訊大國 蔡政府數位治理卻落伍

台灣徒有資訊大國之名，政府數位治理的腦袋卻是一片空洞。圖為 立法院之前舉行的「台灣如何面對數位主權」座談。(本報資料照片)

最近全台民眾一再被捲入數位亂流。5倍券的數位綁定，亂象頻傳；同時又爆發高中生申請大學入學的「學習歷程」，竟有2萬多筆檔案資料因工程師按錯鍵而人間蒸發。外界難以想像，號稱「資訊大國」的台灣 ，政府竟帶頭鬧出一連串資訊管理的低級錯誤，顯示主政者根本罹患了數位治理的大腦萎縮症。

2019年新課綱上路後，教育部 規定，每個高中生從高一起都要建置學習歷程檔案，每學期上傳到政府的資訊庫平台，作為申請大學入學的重要軌跡依據。這項政策上路兩年多來，已成為第一線教師、高中生及家長的共同夢魘。

教改的核心精神是鬆綁，新課綱精神更強調要讓學生有獨立思考能力，因此降低了高中必修學分，以便讓學生有更多探索與實作的空間。但檢視學習歷程檔案的要求，就與課綱精神完全背道而馳：不僅規定上傳的項目和手續繁多，包括學生成績、學習成果、幹部經歷等七本名冊，只要一步錯就得全部從頭再來。學生們為應付這些形式項目，幾乎無法專注於課程學習，更遑論自由探索跨領域事務。繁瑣的形式主義，大開獨立思考的倒車。

建置學習歷程檔案政策上路後，已弄得民怨沖天；但教育部堅不廢除，卻也不思修改使其簡化。教育部既如此看重學習歷程檔案，對學校上傳的檔案要求鉅細靡遺，理應謹慎維護才對。但事實卻非如此，去年底，即曾發生教師在上傳過程中遇到系統大規模故障事件；重新上傳後，又與中央課程代碼連不起來。此外，教育部的公版模組容量極小，也遭批十分「落漆」。教育部顯然未由此得到教訓，才釀成這次更難收拾的災難。

學習歷程檔案制度，是四年前教育部從南韓 取經而來；然而，台灣政府複製海外經驗卻只學了半套。南韓是成立國家級的「國家教育研究中心」，負責建置、維護系統與檔案；但到了台灣，教育部因不懂資訊科技，又想便宜行事，只用少許經費委託給單一大學執行，再由大學外包給業者。如此廉價轉包下，當然難以維持系統的穩定。這次檔案消失事件，固是人為疏誤；更難想像的是，這麼重要的檔案竟沒有異地備份，教育部也渾然未覺。

出了如此嚴重的差錯後，教育部長潘文忠一味甩鍋給工程師和負責維運系統的暨南大學團隊，彷彿自己毫無監督責任。這種「推諉術」，堪稱是蘇內閣的標準風格：火車出軌一律推給包商或人為操作不當，斷橋推給機關權責不明，防疫破口則推稱沒有會議紀錄可追。如此善於推諉的政府，官員怎會有責任倫理？

政府的數位治理亂成一團，一再出醜，讓人搖頭。從口罩實名制到簡訊實聯制，從疫苗預約到三倍券及五倍券的領取，沒有一次不發生系統爆量塞車或運轉失靈的問題。更可笑的是，實聯制耗掉民眾無數時間，但累積的大量資訊因檢索困難而無用武之地；五倍券的數位綁定，竟連基本資料填錯都無法修改，徹底戳破唐鳳神話。尤其，這些預約平台系統皆由泛官股占四成的關貿網路公司得標；果然有了「官帽」保證，系統再難用、出包再多次，都能繼續得標。

台灣擁有傑出的資訊產業和人才，政府將科技運用在國家治理上，理應駕輕就熟。然而，近年不斷上演的數位之亂，卻暴露政府的數位治理落伍蒼白，只有急就章的發包委外思維，以致一遇公共事務的管理就亂象叢生。台灣徒有資訊大國之名，政府數位治理的腦袋卻是一片空洞！