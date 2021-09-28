強化後備戰力 國防部：每年3.5萬役男下部隊

國防部實施「5加11」新制軍事訓練役，每年將有3.5萬役男下部隊。（記者劉學聖／攝影）

國防部 實施「5加11」新制軍事訓練役，役男將須下部隊、分發本外島服役。國防部訓練參謀次長室（訓次室）次長李天龍昨天表示，每年將約有3萬5000名役男會分發到部隊。而國防部長邱國正在答覆立委質詢時明確指出，「國防部目前沒有要恢復徵兵」，但「如果外界要討論這個議題，國防部可以討論。」

國防部長邱國正昨天列席立法院外交及國防委員會業務報告，新制軍事訓練役引發朝野立委關切，認為該政策涉役男權益，茲事體大，必須專案報告。

國民黨 立委洪孟楷「提醒」軍方，選擇「兩個月加兩個月」服役的在學役男，可以不下部隊，有兵役公平性的問題。李天龍回應說：「這是他們的權益。」但邱國正隨即補充指出，國防部已有考量，在學役男後兩個月放到部隊去「未嘗不可」。

國民黨立委陳以信也指出，新制中，役男須下部隊、甚至到外島，但其中有2萬餘名選優受訓的士官，按國防部規畫反而不用下部隊？邱國正說，軍事訓練役完訓的士官，未來依役期再單獨分發，訓完一部分留在原單位，也可鼓勵轉服志願役。

李天龍表示，國防部曾於2017年驗證役男下部隊成效，確實得到一定效果，訓戰能夠結合，但2018年結束此制的原因，是義務役男逐次退出國軍部隊，常備部隊以志願役編成為主，軍事訓練役就以整批整訓整退方式，以取得後備專長編管為主。

國防部全民防衛動員室主任韓岡明表示，如果國家發布緊急命令，國軍第一波在24小時內動員21萬5000名後備軍人；若有第二波，則需動員戰耗補充等部隊，約7萬8000人待命。