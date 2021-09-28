我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

麻州華裔兄妹被中國限制出境4年 已獲釋返美

強化後備戰力 國防部：每年3.5萬役男下部隊

台灣新聞組／台北28日電
國防部實施「5加11」新制軍事訓練役，每年將有3.5萬役男下部隊。（記者劉學聖／攝影）
國防部實施「5加11」新制軍事訓練役，每年將有3.5萬役男下部隊。（記者劉學聖／攝影）

國防部實施「5加11」新制軍事訓練役，役男將須下部隊、分發本外島服役。國防部訓練參謀次長室（訓次室）次長李天龍昨天表示，每年將約有3萬5000名役男會分發到部隊。而國防部長邱國正在答覆立委質詢時明確指出，「國防部目前沒有要恢復徵兵」，但「如果外界要討論這個議題，國防部可以討論。」

國防部長邱國正昨天列席立法院外交及國防委員會業務報告，新制軍事訓練役引發朝野立委關切，認為該政策涉役男權益，茲事體大，必須專案報告。

國民黨立委洪孟楷「提醒」軍方，選擇「兩個月加兩個月」服役的在學役男，可以不下部隊，有兵役公平性的問題。李天龍回應說：「這是他們的權益。」但邱國正隨即補充指出，國防部已有考量，在學役男後兩個月放到部隊去「未嘗不可」。

國民黨立委陳以信也指出，新制中，役男須下部隊、甚至到外島，但其中有2萬餘名選優受訓的士官，按國防部規畫反而不用下部隊？邱國正說，軍事訓練役完訓的士官，未來依役期再單獨分發，訓完一部分留在原單位，也可鼓勵轉服志願役。

李天龍表示，國防部曾於2017年驗證役男下部隊成效，確實得到一定效果，訓戰能夠結合，但2018年結束此制的原因，是義務役男逐次退出國軍部隊，常備部隊以志願役編成為主，軍事訓練役就以整批整訓整退方式，以取得後備專長編管為主。

國防部全民防衛動員室主任韓岡明表示，如果國家發布緊急命令，國軍第一波在24小時內動員21萬5000名後備軍人；若有第二波，則需動員戰耗補充等部隊，約7萬8000人待命。

國防部 國民黨

上一則

新聞評論／加入CPTPP是大利多或大海嘯？

下一則

黑白集／只能打高端 險斷出國比賽路

延伸閱讀

台灣明年軍費支出恐達5177億 刷新歷史紀錄

台灣明年軍費支出恐達5177億 刷新歷史紀錄

「立即動員、立即作戰」…台灣役男恢復下部隊

「立即動員、立即作戰」…台灣役男恢復下部隊
台灣新軍事訓練役開始 下部隊「金馬獎」確保能打仗

台灣新軍事訓練役開始 下部隊「金馬獎」確保能打仗
紅洋裝、厭世臉…女孩撞臉名作 奈良美智「100分」認證

紅洋裝、厭世臉…女孩撞臉名作 奈良美智「100分」認證

熱門新聞

國民黨主席選舉25日舉行，朱立倫大獲全勝。 記者葉信菉／攝影

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

2021-09-25 07:54
台積電證實有七名員工做出「違背公司核心價值之不當行為」，因情節重大，予以解雇，引起供應商熱烈討論。(本報資料照片)

工程師疑炒股 台積電一口氣開除7員工

2021-09-22 20:23
馮滬祥。(本報系資料照)

馮滬祥73歲癌逝 曾與李敖搭檔參選台正副總統

2021-09-26 09:20
AZ疫苗。 路透

「AZ不受歡迎可捐」 立陶宛再贈台近24萬劑

2021-09-22 09:41
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）

習近平賀朱立倫當選國民黨主席 重申九二共識反台獨

2021-09-26 02:22
CPTPP目前11個成員國，與中國有貿易衝突的澳洲、與美國淵源深的墨西哥、加拿大等，可能反對中國的申請案或消極以對；新加坡、馬來西亞希望中國加入。（美聯社）

澳媒：挺台加入CPTPP 澳、日、加等國幕後找途徑

2021-09-23 14:40

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」

港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」
中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝

中國前百強房企「光耀集團」破產 老董落跑被通緝
14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了

14歲全紅嬋火爆 廠商捧千萬邀代言 她做出決定了