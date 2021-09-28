防護夾克掀搶購 長榮升級2.0限量

長榮防護夾克2.0的可拆式面罩可防飛沫噴濺，抗霧能力也升級，提供高規格防護。(圖：長榮航空提供)

長榮 航空機能防護夾克去年引發搶購熱潮，最高紀錄40分鐘賣出3000件，今年推出升級2.0版，撞色前衛設計、增加衣袖收納小袋等多種貼心細節，單件售價台幣1580元，首批數量僅5000件，售完為止。

長榮航空表示，新冠肺炎疫情 以來，個人防護已成全民日常，長榮航空提供旅客安心的搭機環境，也觀察到旅客個人防護需求，去年特別推出機能防護夾克1.0版，將時尚 元素融入防護概念，讓消費者搭機或出門採買有多一層的安全。

長榮航空此次推出防護夾克2.0版，使用MIT特殊布料，輕量、防風、透濕、防潑水，通過美規及歐規高等級有害因子阻隔穿透測試，可拆式面罩防止飛沫噴濺，抗霧能力再升級。

防護夾克採用「神祕黑」與「亮麗黃」撞色設計，打造前衛半透明的視覺效果，同時增加許多實用性高的貼心細節，包括衣身反光設計提升夜行辨識度、雙側拉鍊式口袋防止隨身物品掉落，衣袖前端收納小袋可輕鬆收納隨身酒精噴瓶、口罩等防護用品，袖口及下擺以彈性棉質滾邊，穿著舒適無束縛感。

長榮航空說，去年推出的機能防護夾克兼具時尚與實用性，廣受喜愛，因應民眾需求而後續追加開放三波訂購也銷售一空，總計賣出數萬件，最高曾創下40分鐘完銷3000件的紀錄。