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大學若不採學習歷程 教育部祭減招

台灣新聞組╱台北28日電
高中學習歷程檔案遺失案，引發外界對該制度的質疑。但教育部明確指出不影響制度推行，甚至祭出減招罰則。(本報資料照片)
高中學習歷程檔案遺失案，引發外界對該制度的質疑。但教育部明確指出不影響制度推行，甚至祭出減招罰則。(本報資料照片)

高中學習歷程檔案遺失風波持續延燒，有家長認為檔案內容牽動升學，呼籲廢除或等運作成熟再上路。但教育部高教司昨晚重申，明年起各個辦理個人申請的大學校系，都應參採學習歷程檔案，配分至少達兩成；還進一步祭出罰則，若校系配分不符規定，將視情況調減招生名額。

頻出包的高中學習歷程檔案不只失信於高中師生、家長，大學端也不看好，有些校系甚至指不確定能從檔案內容看出哪些考生實力。

教育部表示，2022學年大學考招新制早在4年前拍板定案，個人申請躍升最主要招生管道，名額已提升為五成。所有參與招生的校系必採學習歷程檔案，配分至少達兩成；學測成績占分不得超過五成。即便近日發生檔案遺失個案，相關制度都將持續推行，不受影響。

不具名大學教授直言「上有政策、下有對策」，各校系就算按政府要求公告配分，負責審查的教授仍可一律給每個考生學習歷程檔案零分或滿分，就能形同讓該項目失效。他也說，招生的目的是為找到有熱情的學生，每個學生展現熱情的方式不同，難以分數衡量。政府強制規定學習歷程檔案配分，形同侵害招生自由。

另有技專校院主管坦言，他任教的科系至今只開過一、兩次會，未仔細討論如何審查學習歷程檔案。全國教師工會總聯合會呼籲教育部監督各大專落實大學招生專業化發展計畫，提升審查專業和公信力，才能讓高中師生與家長放心。

教育部高中學習歷程系統因人為疏失導致檔案遺失，藍綠立委不約而同開記者會批評。民進黨立委何欣純、何欣純說，教育部補救措施不太務實，只能期待學生自己留備份，但沒備份怎麼辦？要求一周內提出補救措施初步報告。

國民黨團首席副書記長萬美玲批評，該事件這等於是學校把學生考完試的考卷集體弄丟，國民黨團要求在一周內提出行政懲罰名單。國民黨立委鄭正鈐說，如果存檔備份都可遺失，那系統是否禁得起駭客攻擊？

教育部 招生 國民黨

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