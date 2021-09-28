16歲兒不滿管教 反鎖家門縱火 險燒死父母弟弟4人

新北市三峽某大樓六樓的柯姓少年，點蠟燭縱火，不少住戶在消防隊趕到後下樓疏散。(圖：新北消防局提供)

新北市16歲柯姓少年疑因與父母爭吵，昨天凌晨在三峽家中房間點燃蠟燭後離家，還將鑰匙從外插在鎖孔上，造成父母和兩名弟弟火災發生時無法開門逃生；消防局出動雲梯車緊急將4人從6樓救下，少年母親輕傷。柯姓少年落網後承認犯行，被依少年事件處理法及公共危險、殺人未遂罪嫌移送新北少年法庭。

柯姓少年就讀高二，他涉嫌縱火 後就離家，跑到約4公里外的鶯歌區，棄家人於不顧，昨天上午近9點被查獲；警方調查，少年平時與父母常為玩手機 、看電視等事爭執，不滿爸媽對他限制，昨天因課業問題再度爭吵，他知道鑰匙插著門會打不開，氣不過竟做傻事。

據了解，柯姓少年昨天凌晨3時2分，在房間點燃蠟燭後離家，沒帶手機，鑰匙插在門外鑰匙孔上，變相把家人反鎖屋內。

當時柯的父母及兩名弟弟都在睡覺，因蠟燭旁有堆雜物，少年離家約十分鐘後延燒起火，柯父在房間聞到怪味起床，見家中玄關等多處起火，叫醒妻子和兩名兒子要逃生，才發現大門打不開，緊急報警後躲在陽台呼救。

消防局獲報出動雲梯車及時將4人救出脫困，並調派34車、104人搶救，柯姓少年的母親受到輕傷，火勢約半小時撲滅。

一家人脫困後未見柯姓少年，從監視器才知他早已離家，警方一路追查，循線在鶯歌火車站附近超商 找到少年，他承認犯行。

警方表示，初步調查少年對自己的行為知情，恐涉及公共危險和殺人未遂罪嫌，移送少年法庭審理。