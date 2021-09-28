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大陸限電 重傷台商7大供應鏈 衝擊蘋果出貨

台灣新聞組╱台北28日電
中國大陸「能耗雙控」力度加大，台商七大橫跨電子與傳統產業族群淪為重災區。(本報資料照片)
中國大陸「能耗雙控」力度加大，台商七大橫跨電子與傳統產業族群淪為重災區。(本報資料照片)

中國大陸「能耗雙控」力度加大，重創當地製造業，台商企業當中，印刷電路板（PCB）、散熱、被動元件、製鞋、線纜、機械、橡膠等七大橫跨電子與傳統產業族群淪為重災區，牽動蘋果、耐吉、愛迪達等國際品牌出貨，連動的終端產品涵蓋智慧手機、筆電、汽車、鞋類等民生消費品。

蘇州、昆山一帶是台資PCB廠生產重鎮，此次昆山無預警從9月26日至30日限電停工五天，至昨日已有敬鵬、台光電、欣興、精成科、柏承、嘉聯益、定穎、台郡、新揚科及南電等十家PCB相關廠商公告停工，是目前台資企業受創最重的產業別。

PCB有電子工業之母之稱，此次停工廠商供貨品項橫跨汽車板、NB板，以及各類消費性電子產品應用。其中，台光電、欣興、台郡都是蘋果供應鏈，影響層面甚大。

散熱廠方面，雙鴻、尼得科超眾、建準、泰碩、奇鋐等主要台資散熱廠也受影響，這五家廠商全球散熱零組件市占合計逾六成，供應筆電、手機、工業／車用等終端產品。

被動元件廠也難逃波及，國巨旗下產能比重最高的便是蘇州廠，不過因廠房位於蘇州新區，未在本次限電停工範圍，但泛國巨集團的成員凱美，以鋁電廠立隆電、保護元件廠聚鼎則分別收到限電通知，產出受阻。

傳產業方面，全球製鞋龍頭寶成與鞋材大廠台灣百和主要受東莞等地限電牽制，恐影響耐吉、愛迪達等品牌鞋廠供貨。其中，寶成在廣東的東莞、黃江及中山擁有三處生產基地，當地政府要求「供二停五」。寶成說，將以發電機支應生產線作業。百和指出，東莞及無錫兩廠都有自備發電機設備，另外兩廠也都已經取得「零碳中和憑證」，確保生產線正常運作。

金管會主委黃天牧昨日對大陸經濟情況示警，並提醒市場投資大陸須特別注意風險；對此，大型行庫已超前部署、近一年來對陸曝險規模大幅下滑，同時也對大陸的高風險行業設定限額進行控管。

針對大陸地產龍頭恒大風暴、「共同富裕」政策下的投資風險等，黃天牧昨日指出，這對在大陸有投資的金融機構來說都是「嚴重的訊號」，未來在風險管理上要特別重視。

據悉，合庫已於去年訂定集團「大陸地區高風險行業限額」，對房地產業、鋼鐵業、水泥業及石化業等12個行業進行限額控管。

金管會主委黃天牧27日對大陸經濟情況示警，大型行庫已超前部署、近一年來對陸曝險大...
金管會主委黃天牧27日對大陸經濟情況示警，大型行庫已超前部署、近一年來對陸曝險大幅下滑。（路透）

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