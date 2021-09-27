「斯卡羅」叫座 帶動台灣歷史小說熱潮

故宮北院正展出「牡丹社事件」相關史料。這張原住民合照中，有一位是斯卡羅卓杞篤之子朱雷。（記者陳宛茜／攝影）

公視夯劇「斯卡羅 」日前寫下大結局，引發外界對「羅妹號事件」的熱議，也帶動台灣 歷史小說 熱潮。但歷史小說在台灣是冷門文類，2015年成立的台灣歷史小說獎祭出120萬元台幣（約4.3萬美元）首獎獎金，五屆以來卻只頒出一次首獎。擔任五屆決審的作家李敏勇認為，台灣形塑與閱讀歷史小說的社會氛圍並不成熟，期待「斯卡羅」為台灣歷史小說開創新局面。

讀冊生活表示，此劇兩位主角—李仙得的「台灣紀行—南台灣踏查手記」與必麒麟著作「歷險福爾摩沙」近期皆熱銷。而除了原著「傀儡花」作者陳耀昌系列歷史小說熱銷，以台灣史為主題的歷史小說也將陸續出版，如以西班牙在台歷史為主題的「艾爾摩沙的瑪利亞」將在10月出版。

故宮院長吳密察是台灣最早研究「斯卡羅」主角李仙得的學者之一；陳耀昌寫「傀儡花」也是透過吳密察介紹史料。吳密察於1980年代專注研究「牡丹社事件」，而李仙得是牡丹社事件的關鍵人物。他赴日留學時，與美籍學者費德廉與東海大學外文系教授蘇約翰等人攜手追蹤李仙得散落在日本和美國的史料，最終找到李仙得日記「台灣紀行」完整版本，2012年由台灣歷史博物館出版。

「歷史學者研究了30多年的李仙得，卻不如一部小說和戲劇帶來的影響力。」吳密察說，「台灣紀行」這類歷史著作「賣到500套就很厲害」，一部「斯卡羅」卻讓李仙得突然變成歷史名人。他形容陳耀昌是「用小說的形式寫歷史」，「傀儡花」如幾點開船、戰爭經過皆依照正史所寫。現代歷史學派重分析、失去司馬遷寫「史記」的故事敘述魅力，像陳耀昌這樣的歷史小說家，可以拉近讀者和歷史的距離。

但李敏勇認為，若以日本對「歷史小說」或大河劇的標準，「斯卡羅／傀儡花根本不會有『蝶妹』」。因為當時的社會環境，都不允許一個女性可跟著李仙得趴趴走。小說家謝金魚也認為，歷史小說還是有一定限制，如果是「時代小說」可更寬鬆。

「斯卡羅」讓男主角李仙得大紅，有人認為美化李仙得。吳密察認為，李仙得就是「19世紀的帝國主義者」，從不同事件解讀會得到不同形象，如「羅妹號事件」中他是鴿派，「牡丹社事件」卻是鷹派。有歷史學者評價李仙得「可能是西方涉台事務史上最多姿多彩、最具爭議性人物」，吳密察鼓勵讀者閱讀「台灣紀行」等第一手史料，自己解讀李仙得。

吳密察指出，「斯卡羅」讓民眾了解台灣100多年前在世界版圖的地位以及族群的複雜衝突，但在台灣歷史中，斯卡羅之後的「牡丹社事件」才是關鍵歷史。

羅妹號事件後，李仙得來台至少八次。他喜愛攝影，來台皆攜帶攝影師拍攝原住民聚落景觀。陪他來台的美籍攝影師愛德華茲，1869年拍攝的一系列台灣原住民肖像，被認為是台灣最早攝影照。國家攝影文化中心便收藏這些照片，曾在創館首檔攝影展「舉起鏡子迎上他的凝視—台灣攝影首篇」中展出。

牡丹社事件發生在「南岬之盟」數年後，當時李仙得被聘為牡丹社事件重要顧問，將他處理羅妹號船難事件過程的台灣印象寫成「台灣紀行」，成為日軍攻打恆春半島重要參考資料。「台灣紀行」收錄李仙得拍攝的大量台灣影像，出版此書的台史博館長張隆志透露，台史博明年將出版「台灣紀行」的圖文濃縮版。