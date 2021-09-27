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昔批債留子孫 蔡英文舉債將超越馬英九

記者林麗玉／台北27日電
蔡英文總統（左）執政不到6年，舉借債務近2兆元台幣，加上紓困振興及軍購特別預算案，預估舉債將超過馬政府。（本報資料照片）
蔡英文總統（左）執政不到6年，舉借債務近2兆元台幣，加上紓困振興及軍購特別預算案，預估舉債將超過馬政府。（本報資料照片）

蔡英文總統執政不到6年，舉借債務近2兆元（台幣，下同，約合720億美元），加上紓困振興第四次追加特別預算案，以及即將推出的軍購特別預算案，預估舉債將超過馬政府。國民黨台北市議員王鴻薇26日在臉書表示，過去國民黨執政時，民進黨整天批評舉債「債留子孫」，如今蔡政府幫每人欠了將近9萬元，至少可以買三支「iPhone 13」。

王鴻薇在臉書提到，蔡政府執政不到6年，已經幫國人舉借債務近2兆元，以2300萬人來說，大概幫每個人欠了8萬6900元，至少可以買三支iPhone 13了。

王鴻薇質疑，蔡政府幾乎已經將特別預算編列常態化，高達1兆2787億元，成為史上利用特別預算舉債金額最高的政府。王鴻薇說，用特別預算來編，就可以規避公共債務法的限制，包括「前瞻」、新型F-16戰機採購，都是用相同的手法。

王鴻薇提到，過去國民黨執政時，民進黨整天批評舉債是「債留子孫」，而如今蔡英文執政不到6年，舉債已經要超越馬政府時期。

王說，舉債建設不是不行，但錢要花在刀口上，讓人民有感。民進黨一再打臉過去的自己，甚至用特別預算的手段來規避監督。就如同開放萊豬用一紙行政命令完成一樣，民進黨最擅長的就是偷偷來、搞黑箱。

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