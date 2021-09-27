「立即動員、立即作戰」…台灣役男恢復下部隊

國軍為增加後備戰力，役男在新兵訓練後恢復「下部隊」。（本報次料照片）

台灣 百萬役男軍事訓練出現變革。為了讓役男在國家遭受軍事威脅時能「立即動員、立即作戰」，國防部 即日起試行新版軍事訓練役，不但恢復役男在新兵訓練後須「下部隊」，視為常備部隊接受管理，同時落實外島籤，可能抽中「金馬獎（到金門、馬祖服役）」。新制將自常備兵役軍事訓練第132梯次、即本月起開始試行。

國防部證實，本月起軍事訓練役男在完成5周入伍訓練後，即分發本、外島部隊，實施11周編制專長與實務工作 訓練，以熟悉部隊運作與戰備整備，達成「常後一體、訓戰合一」的目標。

對於軍事訓練役男增加「下部隊」、「到外島」服役，陸軍已發布「常備兵役軍事訓練第二階段管理規畫」，呼籲志願役的常備部隊，面對軍訓役男，不得假借訓練之名行體罰之實，嚴禁老兵欺負新兵或資深欺侮新進，維護部隊和諧。

為期四個月的軍事訓練役實施方法一直在變動，目前除部分專長訓練送兵科學校受訓外，其餘多留在原新訓旅施訓。而由國防部長邱國正所倡「5加11」訓練新制，增加下部隊，同時增加外島籤。

據國防部規畫，軍事訓練役在5周的第一階段新訓之後，接下來11周的第二階段，將有四種兵：一、留在原新訓旅施訓，戰時動員納入該旅召集。二、抽籤分發至常備野戰部隊施訓，戰時納入該單位編實動員。三、選優到兵科學校接受五周中級專長訓，再分發相對性部隊訓練。四、選優直接至兵科學校實施11周預備士官訓練，未來擔任部隊領導幹部。其中，第二、三項的軍事訓練役男，會抽籤分發到本、外島部隊。