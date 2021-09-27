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台灣明年軍費支出恐達5177億 刷新歷史紀錄

台灣新聞組／台北27日電
兩岸風雲急？台灣明年軍費支出將衝高至5177億。（記者劉學聖／攝影）
兩岸風雲急？台灣明年軍費支出將衝高至5177億。（記者劉學聖／攝影）

根據國防部交給立法院的施政報告，下年度國防預算共編列了3726億元（台幣，下同，約合134億美元），如加上新式戰機採購特別預算401億及基金預算590億，國防預算規模達4717億。另外，預計分五個年度支出的「海空戰力提升計畫採購特別預算」若審查通過，明年將先支出460億，將使明年的軍費支出總額高達5177億餘元，刷新紀錄。

為了因應國家威脅，台灣明年國防預算恐刷新歷史紀錄。（圖：陸軍司令部提供）
為了因應國家威脅，台灣明年國防預算恐刷新歷史紀錄。（圖：陸軍司令部提供）

本報系聯合報報導，國軍推動「提升後備戰力專案」，明年度將投入近6億元，採購2060挺班用機槍、87門120公厘迫擊砲供後備部隊使用。統計國防部近三年度執行「提升後備戰力專案」，已經投入近百億元預算採購後備部隊所需27萬餘件槍械與裝具，明年則將繼續針對各作戰區新編成的「重要目標防護」守備隊，規畫籌補火砲與個人裝具。

台北中國時報報導，國防部施政報告顯示，明年度國防預算規模達4717億，較本年度增加233億，成長5.2％，所獲預算除優先滿足人員維持法律義務支出外，並置重點於落實國防自主政策及循外購籌獲國內無法自製，且獲得後可快速提升戰力之武器裝備，同時維持武器裝備妥善與精進後備動員制度等，有效達成整體國防施政目標。

另根據「海空戰力提升計畫採購特別條例」報告指出，解放軍075型兩棲攻擊艦已陸續加入作戰序列，研判北京將改變對台作戰模式，規模擴大為三棲登陸作戰，大幅壓縮台灣接戰應變時間，台灣須在短時間內建構相對性之武器裝備，以空間換取時間，確保國家安全。

聯合報報導，國防部近三年度執行「提升後備戰力專案」，今年起針對軍事訓練役編列預備士官缺額，計畫四年編滿2萬名士官，補足後備部隊基層士官人數。將在明年1月1日掛牌運作的「國防部全民防衛動員署」，今年首度新編預算中，也計畫耗資1億9251萬元，採購40套國軍UHF地（艦）對空通信機供後備部隊使用。

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