黑白集／五倍券請領繁複 愚民又勞民

五倍券紙本開始預約，民眾帶齊證件在超商機器上登錄。（記者周宗禎／攝影）

蘇貞昌天花亂墜的五倍券宣傳後，接下來，就是人民的忙碌時間。你得先研究繁複的花樣和程序，忍耐系統當機，好不容易綁定數位使用，一鍵敲下去就沒有反悔餘地。或者，你得跑一趟超商 帶齊證件在機器上登錄，換得一張小白單，改天再依規定去兌領實體券。又或者，你可以向郵局預約，之後再去領取，那就得等更久。

5000元（台幣，下同，約180美元）是多大的恩惠，政府好意思讓人民如此奔忙？登記耗掉一趟時間，領取再耗掉一趟時間，難道百姓的時間都不要錢？

發放5000元，最佳方式是錢直接進入民眾帳戶，不僅所有印刷和行政成本都省了，民眾也不必花時間和力氣去跑腿。現在蘇揆要作秀，不僅逼著全民要收看他演出，還要供他驅遣幫他跑龍套。官員出張嘴，百姓跑斷腿，這個政府還有任何把人民當「頭家」的精神嗎？

人民的時間不是免費的。試算一下：如果到超商預約要耗掉半小時，日後兌領再耗掉半小時，2300萬人就要耗掉2300萬小時。以基本工資 時薪160元計算，全民登記和領取五倍券耗掉的時間成本就是36億元；這還沒算上未來商家向政府申報兌領現金的時間。

這個政府如果有一點點競爭力的概念，怎麼會用這種愚民、勞民的方式來發五倍券？蘇揆口口聲聲振興，他真的在乎經濟嗎？