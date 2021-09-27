台晚婚晚生高齡母飆升 35歲以上產婦近4成

台灣生育率逐年降低，生育年齡也不斷延後，35歲以上高齡產婦占比快四成。（本報資料照片）

台灣 生育率逐年降低，晚婚晚生造成的少子化已成國安問題。從勞保請領生育給付年齡分布發現，台灣婦女生育年齡不斷延後，35歲以上高齡產婦占比快四成，也就是不到三個，就有一個高齡產婦，連45歲以上老媽媽人數都直線上升，去年50歲以上的「超級老媽媽」就有30個，是歷年最多。

內政部 統計顯示，去年台灣每位育齡婦女總生育率跌到1%以下，是2010年以來首見；第一胎平均年齡提高到31.09歲，生母平均年齡40至44歲及45歲以上兩個年齡層都明顯增加。勞保局統計也顯示，勞保生育給付件數已連五年減少，去年減為12.3萬件，屢創新低。

勞保局生育給付年齡統計是以申請人的生育年齡統計，可看出女性晚婚晚生趨勢明顯。八年前30至34歲媽媽占45.41%，但去年已降到37.35%，減少逾八個百分點，在最適生育年齡生子愈來愈不是女性的優先選擇。

取而代之的是，35歲以上的高齡產婦愈來愈多，去年35至39歲媽媽占比為25.73%，八年前才16.88%；同期40歲以上媽媽占比增加至5.67%，八年前才2.24%。甚至45歲以上生子的媽媽增加到300多人，勇於挑戰高齡生子的老媽媽愈來愈多。

女性的生育年齡不斷往後延，與晚婚或不婚有關，以內政部去年國人結婚狀況統計，25至39歲適婚年齡中，結婚人數只有37.5%，不到四成。25到44歲年齡層未婚人口比率高達43.2%，與2000年的26.8%相較，可以看出適婚者有越來越晚婚的趨勢。

早期的人「三十而立」，35歲未婚就拉警報，但依內政部最新統計，25至29歲有偶率不到15%，可見30歲前結婚已是極少數，逾35歲以上、未滿40歲的人，還有四成四未婚。與十年前相較，各年齡層女、男性未婚率多呈上升，遲婚趨勢明顯。