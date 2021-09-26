我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖地牙哥母子從球場第3層看台摔落亡 警稱疑點多

加國兩個麥可獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理

台灣新軍事訓練役開始 下部隊「金馬獎」確保能打仗

記者洪哲政／台北報導
為了讓役男在台灣遭受軍事威脅時能「立即動員、立即作戰」，國防部即日起試行新版軍事訓練役作法，不但恢復役男在新兵訓練後須「下部隊」，視為常備部隊接受管理，同時恢復落實外島籤「金馬獎」。圖片來源／257旅提供
為了讓役男在台灣遭受軍事威脅時能「立即動員、立即作戰」，國防部即日起試行新版軍事訓練役作法，不但恢復役男在新兵訓練後須「下部隊」，視為常備部隊接受管理，同時恢復落實外島籤「金馬獎」。圖片來源／257旅提供

百萬軍事訓練役男注意！為了讓役男在台灣遭受軍事威脅時能「立即動員、立即作戰」，國防部即日起公布試行新版軍事訓練役作法，不但恢復役男在新兵訓練後須「下部隊」，視為常備部隊接受管理，同時要落實外島籤「金馬獎」。而陸軍已向志願役常備部隊積極宣導，面對軍事訓練役男，嚴禁「體罰」與「老兵欺負新兵」。新作法將由常備兵役軍事訓練第132梯、即本月起開始試行。

國防部證實，本月起軍事訓練役男在完成5週入伍訓練後，即分發本、外島部隊，實施11週編制專長與實務工作訓練，以熟悉部隊運作與戰備整備，達成「常後一體、訓戰合一」的目標。

陸軍9月下旬已是133梯次常備兵役軍事訓練入營，這項由國防部長邱國正所倡新制的「五加11」訓練制已開始實施，役男接受5周新兵訓練後，其餘11周將有新的訓練方式。

4個月的軍事訓練役實施方法一直在變動，目前除部分專長訓送兵科學校外受訓外，其餘多留在原新訓旅施訓，新作法增加將下部隊，同時增加外島籤。其中第二、三項的軍事訓練役男，會抽籤分發到本外島部隊，其初、中級專長會由部隊負責簽證

根據國防部規劃，4個月的軍事訓練役，5週的新訓後，接下來11週的第二階段，將有4種兵：1、留在原新訓旅施訓，戰時動員納入該旅召集。2、抽籤分發至常備野戰部隊施訓，戰時納入該單位編實動員。3、選優到兵科學校接受5週中級專長訓，再分發相對性部隊訓練。4、選優直接至兵科學校實施11週預備士官訓練，未來由後備部隊動員，擔任部隊領導幹部。

國防部在110年起針對軍事訓練役編列預備士官缺額，1年是5,598人，計畫4年編滿2萬2千名士官，以補足後備部隊基層士官人數。

面對軍事訓役男要「下部隊」、「到外島」服役，國防部說，軍事訓練役第二階段11周訓練，陸軍已因此發布「常備兵役軍事訓練第二階段管理規劃」，向志願役的常備部隊呼籲，面對軍訓役男，嚴禁體罰、凌虐部屬，對學習緩慢者要給予耐心，不得假藉訓練之名行體罰之實，並疾呼「今日訓員就是作戰時最可靠的戰友」，嚴禁老兵欺負新兵或資深欺侮新進，維護部隊和諧。

國防部 台灣 簽證

上一則

民進黨批朱立倫不敢捍衛主權 朱辦：忌妒還是急了？

延伸閱讀

陳柏霖、桂綸鎂 隔19年再同框竟「吵架」

陳柏霖、桂綸鎂 隔19年再同框竟「吵架」
嵇正先的南京保衛戰記憶

嵇正先的南京保衛戰記憶
效忠利比亞軍事強人部隊直升機相撞 2人喪命

效忠利比亞軍事強人部隊直升機相撞 2人喪命
美艦17日通過台海 解放軍同日在台灣西南海空域演練

美艦17日通過台海 解放軍同日在台灣西南海空域演練

熱門新聞

國民黨主席選舉25日舉行，朱立倫大獲全勝。 記者葉信菉／攝影

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

2021-09-25 07:54
台積電證實有七名員工做出「違背公司核心價值之不當行為」，因情節重大，予以解雇，引起供應商熱烈討論。(本報資料照片)

工程師疑炒股 台積電一口氣開除7員工

2021-09-22 20:23
國民黨台北市議員羅智強今天在臉書說，這次黨主席的紛擾互砍，相信所有支持者和他一樣，都搖頭嘆息。圖／引用自羅智強臉書

國民黨主席選舉倒數 羅智強預言「他」當選的下場

2021-09-19 16:18
AZ疫苗。 路透

「AZ不受歡迎可捐」 立陶宛再贈台近24萬劑

2021-09-22 09:41
馮滬祥。(本報系資料照)

馮滬祥73歲癌逝 曾與李敖搭檔參選台正副總統

2021-09-26 09:20
國民黨主席選舉由前主席朱立倫勝出。（記者周志豪／攝影）

習近平賀朱立倫當選國民黨主席 重申九二共識反台獨

2021-09-26 02:22

超人氣

更多 >
紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼
中國限娘令發威 21歲小鮮肉「改變妝容」簡直換頭了

中國限娘令發威 21歲小鮮肉「改變妝容」簡直換頭了
孟晚舟案「換囚」 拜登和習近平可能達某種和解

孟晚舟案「換囚」 拜登和習近平可能達某種和解
孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」

孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」
美鐵蒙大拿州出軌 至少3死 逾50人傷

美鐵蒙大拿州出軌 至少3死 逾50人傷