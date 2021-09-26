台灣新軍事訓練役開始 下部隊「金馬獎」確保能打仗

為了讓役男在台灣遭受軍事威脅時能「立即動員、立即作戰」，國防部即日起試行新版軍事訓練役作法，不但恢復役男在新兵訓練後須「下部隊」，視為常備部隊接受管理，同時恢復落實外島籤「金馬獎」。圖片來源／257旅提供

百萬軍事訓練役男注意！為了讓役男在台灣 遭受軍事威脅時能「立即動員、立即作戰」，國防部 即日起公布試行新版軍事訓練役作法，不但恢復役男在新兵訓練後須「下部隊」，視為常備部隊接受管理，同時要落實外島籤「金馬獎」。而陸軍已向志願役常備部隊積極宣導，面對軍事訓練役男，嚴禁「體罰」與「老兵欺負新兵」。新作法將由常備兵役軍事訓練第132梯、即本月起開始試行。

國防部證實，本月起軍事訓練役男在完成5週入伍訓練後，即分發本、外島部隊，實施11週編制專長與實務工作訓練，以熟悉部隊運作與戰備整備，達成「常後一體、訓戰合一」的目標。

陸軍9月下旬已是133梯次常備兵役軍事訓練入營，這項由國防部長邱國正所倡新制的「五加11」訓練制已開始實施，役男接受5周新兵訓練後，其餘11周將有新的訓練方式。

4個月的軍事訓練役實施方法一直在變動，目前除部分專長訓送兵科學校外受訓外，其餘多留在原新訓旅施訓，新作法增加將下部隊，同時增加外島籤。其中第二、三項的軍事訓練役男，會抽籤分發到本外島部隊，其初、中級專長會由部隊負責簽證 。

根據國防部規劃，4個月的軍事訓練役，5週的新訓後，接下來11週的第二階段，將有4種兵：1、留在原新訓旅施訓，戰時動員納入該旅召集。2、抽籤分發至常備野戰部隊施訓，戰時納入該單位編實動員。3、選優到兵科學校接受5週中級專長訓，再分發相對性部隊訓練。4、選優直接至兵科學校實施11週預備士官訓練，未來由後備部隊動員，擔任部隊領導幹部。

國防部在110年起針對軍事訓練役編列預備士官缺額，1年是5,598人，計畫4年編滿2萬2千名士官，以補足後備部隊基層士官人數。

面對軍事訓役男要「下部隊」、「到外島」服役，國防部說，軍事訓練役第二階段11周訓練，陸軍已因此發布「常備兵役軍事訓練第二階段管理規劃」，向志願役的常備部隊呼籲，面對軍訓役男，嚴禁體罰、凌虐部屬，對學習緩慢者要給予耐心，不得假藉訓練之名行體罰之實，並疾呼「今日訓員就是作戰時最可靠的戰友」，嚴禁老兵欺負新兵或資深欺侮新進，維護部隊和諧。