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台81校2.5萬筆學習歷程檔案遺失 近8000學生受影響

記者趙宥寧、江良誠／台北26日電
學習歷程檔案是新課綱重頭戲，卻因廠商疏失，導致近8000位學生的學習歷程檔案消失。（本報資料照片）
學習歷程檔案是新課綱重頭戲，卻因廠商疏失，導致近8000位學生的學習歷程檔案消失。（本報資料照片）

新課綱上路兩年多，明年將迎來首批畢業生，學習歷程檔案將取代備審資料，作為升學的重要參考依據，未料卻傳出學生上傳校內學習歷程平台的學習歷程檔案不見了。教育部證實，今年委託暨南大學團隊研發的「公版模組」出包，總計全台81所學校、7800多名學生受影響，目前持續搶救中。

對於廠商疏失，教育部先是對外致歉，並表示將依合約追究責任，也將強化備份機制。暨南大學則說，資工系教授洪政欣團隊正和國教署合作，全力搶救資料，相信能將損害降到最低。

近期各高中職正陸續彙整學生2020學年度第二學期的課程學習成果以及多元學習表現資料，未料公版模組卻在上傳截止日前五天發生嚴重失誤。據了解，為了配合「資通安全管理法」規定向上集中，暨大將檔案逐步搬移到新機房，卻在移機十多天後，因系統重新開機，發現有部分硬碟設定失誤，導致部分檔案無法連結，形同遺失。

教育部表示，遺失檔案範圍限於有使用學習歷程檔案公版模組，且是在9月5日至22日期間上傳資料的學校，初估有81所學校、7854名學生、2萬5210筆資料受影響，其中包括課程學習成果9793件、多元學習表現1萬5417件。

高中職學習歷程檔案爆遺失，也讓教育界炸鍋，教師、學生哀鴻遍野，怒批中央資訊能力不足，未能妥善管理資料庫，公私立學校都受害，光是新北市就有6所學校使用公版模組，其中4校校內校務系統均無備份，受影響學生人數約2400名，恐成最大受災戶。

教育部表示，已要求廠商全力救援硬碟資料，並以電子郵件逐一通知受影響學校，如有資料異常，可盡速重新上傳檔案。即日起將加強資訊人員每日雙人檢視備份狀況，同時再強化多重備份機制，包括同機房、異地備份，增加資料保護強韌度，後續將依契約規定，追究廠商責任。

暨南大學表示，這項委託案，學校與教育部簽有保密合約書，執行團隊成員也與教育部簽有保密承諾書，委託內容不能對外透露，統一由國教署說明，但學校有信心一定能克服困難，解決問題。

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