學習歷程檔案遺失沒異地備份…資安低級錯誤 家長炸鍋

學習歷程檔案是新課綱重頭戲，如今卻因廠商疏失，導致近8000位學生的學習歷程檔案遺失，引爆升學 的公平信任危機。教師團體強調，這樣子的疏失恐會產生三大疑慮，一是學生重新上傳的作品是否和原來上傳的是同一份，二是認證教師可能因退休 、調職等原因離校，認證教師異動怎麼辦；此外，如此不穩定的系統，又該如何讓人信任？

教師團體強調，公版模組已不是第一次出包，顯見教育部 未記取教訓，若資料救不回來，學生作品原創性、認證教師是否更迭，系統不被信任都是待解問題；家長團體則痛批「信任已破裂」，有學生現在還找不到檔案，若資料遺失，廠商根本賠不起。

全國教師工會總聯合會表示，去年底就曾出現部分學生無法上傳檔案，甚至上傳後檔案消失的情況，未料今年竟發生更大規模的災情。

全教總也憂心，教育部如今雖請廠商全力搶救檔案，另也同步請學校師生盤點檔案，但若檔案遺失，上傳截止日在即，後續學生重新上傳的作品，是否會與原作品不一致；若遺失檔案已完成教師認證，教師卻因調職或退休已離校，或學生轉學，如何重新認證將是另一個嚴重問題。

全國教育產業總工會也發布聲明，不只學習歷程系統，包括教師差勤、學生註冊、學生成績系統等，教育部也全都是委外辦理，如今學習歷程系統出現大疏漏，基層已產生信心危機，師生對教育部的施政失去信任感。

不只教師，家長端也抱怨連連，甚至有學生找不到原始檔案。全國家長會長團體聯盟副理事長王瀚陽表示，教育部若要外包，不如花錢建置好一點的伺服器，否則資料遺失，委外廠商根本無法負責。

王瀚陽也憂心，若今天是檔案外流，恐會牽涉到個資問題，這波疏失恐怕已引起更多資安疑慮。

教育部系統出包，民怨不斷，朝野立委昨陳情電話也接到手軟。立委萬美玲表示，若資料無法修復，教育部長潘文忠應下台負責；立委王婉諭也質疑，攸關升學的重要資料竟然沒有防呆機制，教育部必須審慎檢討。

學者則批評，此事凸顯台灣資訊系統低價搶標、沒有品管機制的窘態，「當初簽約時，沒有簽訂三方異地備份？」

一名台中明星高中教師說，若學生沒有存檔，就代表學生高二下學期的社團學習、校內活動參與資料都消失，如今學生已升上高三，都在準備學測，要學生重新撈資料再上傳一次會很麻煩。建議系統廠商須建立「三地備份機制」，避免再發生類似錯誤。

台大電資學院院長張耀文表示，這次是資料備份的最低級錯誤，更重要的資安保護即使投注經費，也難確保安全。