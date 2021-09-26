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縱火、砸頭、掐脖…為330萬弒母 台大兒起訴

記者游明煌／基隆26日電
王姓男子涉嫌縱火、弒母，基隆地檢署25日偵結，認為手段凶殘，依殺害直系血親尊親屬罪嫌提起公訴。（記者游明煌／翻攝）
王姓男子涉嫌縱火、弒母，基隆地檢署25日偵結，認為手段凶殘，依殺害直系血親尊親屬罪嫌提起公訴。（記者游明煌／翻攝）

台大文學院畢業的王男，與母共同持有家族經營的報關行股份，因不滿母親遲未認購他330萬元（台幣，下同，約11.9萬美元）的股權，先縱火嗆醒在房間的母親，再持空氣清淨機猛砸頭部，引發中樞神經衰竭死亡，基隆地檢署認為王男手段凶殘，最近依殺害直系血親尊親屬等罪起訴。

死者許婦（62歲）是基隆某報關行負責人，在當地開設報關行40多年，是相當悠久的家族報關行。鄰居指出，許婦對王男十分疼愛，尤其王男是報關行接班人，對王男弒母感到震驚。

起訴指出，王男與母親共同持有公司股份，王男有3300股，許婦持有1700股；王男把部分股權以330萬元賣給母親，因不滿母親遲未給付資金，多次發生爭執、吵架。

今年7月9日凌晨，王男在許婦臥房外，以蠟燭燒毛毯等物縱火，逼迫母親出來，許婦被濃煙嗆醒後，雙方發生爭吵，王男持空氣清淨機重砸許婦頭部倒地，檢警相驗發現，王男還曾以手掐住許婦脖子，導致頭部有多處嚴重鈍外傷性蜘蛛網膜下腔出血，引發中樞神經衰竭死亡。

案發後隔天上午8點多，員工到報關行上班，沒看到老闆娘開門，通報王男哥哥趕回家，才發現憾事。警方獲報逮捕王男，王男說因母親一直念他，雙方起口角，一時氣憤臨時拿空氣清淨機重擊母親頭部，打了多次她的頭，是一時失手殺死母親。

警方在現場找到安非他命毒品吸食器，檢方認定王男吸毒後行凶，後來也在馬桶發現許婦被丟棄的手機，研判王男想湮滅證據。

縱火 毒品 手機

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