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怪手敲碎珊瑚礁岩…以進步為名 西子灣曾被粗暴對待

記者林巧璉、王慧瑛、林政忠／高雄26日電
國立中山大學進駐高雄西子灣，改變了不少原本的地貌，圖中的海科院大樓是填海造陸而成。（記者劉學聖／攝影）
國立中山大學進駐高雄西子灣，改變了不少原本的地貌，圖中的海科院大樓是填海造陸而成。（記者劉學聖／攝影）

相較於老車站得三千寵愛於一身，西子灣命運顯得多舛，近來因桃園大潭藻礁爭議而聲名大噪的柴山多杯孔珊瑚，最早在高雄西子灣被發現，但2010年高雄市政府啟動「西子灣築堤造地工程」，怪手敲碎中山大學大門口珊瑚礁岩，環保團體曾發起「搶救西子灣」運動。

曾任高雄市副市長的民進黨立委劉世芳說，當時市府逐年整治西子灣有成，包括哨船頭、燈塔、中山校門口觀景台、道路迴旋腹地等，「當時工程沒有破壞珊瑚的生態，珊瑚消失最大原因是海水溫度上升」；西子灣一直有交通堵塞和停車問題，市府當年不斷與中山大學協商，現在看起來都開放了，但當年努力很久。

11年前，西子灣為了迎接更多陸客，高雄市府決定擴大停車場、填海闢建濱海公園，環保人士質疑，柴山多杯孔珊瑚是死亡珊瑚的沉積，俗稱「咕咾石」，西子灣的情人雅座「蘿蔔坑」更是著名地標，「它的消失是因為無情怪手，不是海水升溫」；民進黨當年怎麼對西子灣，如今怎麼對大潭藻礁，就不太令人意外。

中央研究院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫是柴山多杯孔珊瑚的發現者，陳說，2010年他在國外，輾轉得知市府的工程破壞生態，他將手上資料寄給高雄保育團體展開行動，才擋下更多破壞。

陳昭倫嘆，「我們已經失去了西子灣，更需要留下大潭藻礁」，也許有一天西子灣環境變好了，柴山多杯孔珊瑚才有機會重現。

高雄市柴山會總幹事楊娉育就是2010年事件的「吹哨者」，挽救許多珊瑚礁岩。楊說，當時市府規畫公共工程時缺乏自然人文思維，這些珊瑚礁岩經歷數萬年才形成，為了讓人為景觀卻刨掉萬年珊瑚礁岩，實在令人費解。

所幸，在楊娉育和議員努力下，民意壓力逼得市府答應變更設計，以免造成更大災難。楊娉育說，西子灣是不同世代共同記憶，這裡不只有夕陽美景，更有珊瑚礁岩等地景，海裡還有多樣生態，才得以形塑西子灣的美好人文，缺一不可。

高雄市柴山西子灣觀光文化協會理事長張允慧說，當時市府邀請來自台北的世曦工程公司規畫設計，根本不了解西子灣，拆除許多人青春記憶的「蘿蔔坑」。

老高雄人說，高雄車站回娘家，是一座進步城市的象徵，歷史建築價值在於堆疊許多人的年少輕狂、美好記憶，昔日南鐵東移、西子灣重建都曾被粗暴對待，不能只靠一句「城市光榮」就剝奪市民情感。

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