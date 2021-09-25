台健保額將破8000億 費率恐漲 陳時中曾允兩年不調

明年健保費率恐將調升，健保會日前將甲、乙兩案並呈，衛福部長陳時中在立法院詢時表示，他偏向中間的丙案。（本報資料照片）

衛福部健保 會自前天起進行明年度的健保總額協商，討論超過16小時，仍無法取得共識，但可以確定的是明年度總額將首度突破8000億元（台幣，下同，約288.3億美元）大關。健保會提出警訊，總額大幅調升，健保財務仍吃緊，安全準備金恐低於一個月，不排除再次調整健保費 率。

健保監督聯盟發言人滕西華表示，因應高齡化及新藥新科技等高藥價世代來臨，健保財務勢必受挑戰，持續往上再增加是可想像的趨勢。滕西華強調，若健保買進的新服務夠好，必須要再從民眾口袋拿錢，並不是不行，但政府要告訴民眾，到底買了什麼好東西，可給民眾怎樣的服務。

國發會先前推估，明年健保總額介於7935至8180億元，健保會執秘周淑婉證實，付費者代表提出總額方案為8037.4億元，醫界代表方案為8167.2億元，不管哪一案，明年健保總額一定突破8000億。其中新藥新科技總額占比最高，醫院方面較有共識總額達30億，基層則較沒共識，落在3億左右。

周淑婉表示，在總額協商過程中，僅有中醫門診、牙醫門診以及其他預算獲得共識，但是醫院以及西醫基層的總額仍有相當的落差，最後仍採取兩案併陳交由衛福部決議。此外，醫界與付費者都支持將「住院整合照護」納入健保，及住院看護費納入給付，但最後決議先專案試辦後，再討論納入健保。

周淑婉表示，台灣 因人口老化，慢性病增加，加上新藥新科技的發展，導致健保支出費用增加，健保財務壓力沉重。若以明年的總額成長率範圍1.272%到4.4，並以現行費率5.17試算，預估明年安全準備金只剩1.03到0.61個月，恐低於安全準備金一到三個月規定。因此，今年10月將召開專家會議討論健保費率是否要調整，11月召開例行會議決議。

不過，衛福部長陳時中今年調整健保費率至5.17%時，曾承諾「維持兩年不調」，如今又傳出調整費率的聲音，民眾擔憂「荷包又要扁了」。