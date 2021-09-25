跑贏台數科 鏡電視闖過初審 開台之路還要過三關

NCC的外部審查委員會24日對鏡電視新聞台申請案續行初審，最後七票贊成，一票反對，兩票有疑義，過半通過。（記者蘇健忠／攝影）

國家通訊傳播委員會（NCC）的外部審查委員會，昨天對鏡電視新聞台申請案續行初審，最後七票贊成，一票反對，兩票有疑義，過半通過。鏡電視邁出第一步後，年底前有機會在NCC大委員會複審，若再度闖關成功，即可取得新聞台執照，成為近十年來首家新准設的新聞台。

由於先前曾傳NCC主委陳耀祥強力護航此案，如今鏡電視新聞台有望在2022年上架，引發在野黨立委質疑。

國民黨立委洪孟楷批評，距離明年選舉這麼近的情況下，通過鏡電視新聞台申請並上架，難免令人有政治聯想；現在的電視台立場幾乎偏向執政黨，有必要在大選前再增加立場偏頗的新聞台嗎？

民眾黨立委張其祿也質疑，NCC的立場長期令人質疑不公平、不公正，各界都希望黨政軍能退出媒體，但這幾年頻道審查中，充斥許多問題及疑慮；鏡電視申設案，不管是否准許通過、上架，NCC都應該清楚揭示審查過程，不然會讓人覺得是為了政府大內宣，恐有行政介入的疑慮。

上月外審會在審查台數科與鏡電視新聞台時，傳出外審委員意見與資料遭外洩，引起評委不滿，NCC當時承諾會啟動內部行政調查。雖然洩密案的調查報告還沒出爐，但昨天與會的多數評委決議繼續審查鏡電視申請案。

對鏡電視初審結果，NCC發言人翁柏宗表示「不清楚」，內容處長黃文哲則說「無法回答」。

NCC已近十年沒有准設新聞台，目前主要有鏡電視與台數科兩大新申請案，都卡關已久，誰能先拿到執照，別具意義。鏡電視這一年多來，歷經20多次補件，跟原版本已大不相同；昨天歷經兩、三個小時的討論，獲得過半評委同意通過，進度比元月申請的台數科還快。

鏡電視新聞昨天初審過關，未來仍至少有三關要過。

一是財務健全與否。鏡電視的經典營運企畫書，堪稱「民間版公視」，其走向與其兄弟媒體「鏡週刊」完全迥異。雖然計畫寫得漂亮，但就營利模式來說，公共電視怎麼賺錢？且還寫著三成的收入要靠政府標案，將來的獨立性為何？

二是鏡電視八位股東個個大有來頭，包括電子業龍頭、航海王、大建商全在列，生意遍及世界各地，在中國 大陸亦有不少投資 ，外審委員雖曾多次提醒，但主管機關卻未實質調查公司資金來源。

三是台灣 有線電視的新聞台過多，若是新設的新聞台，還得從100台慢慢往前爬；若進不了好區段，等於沒收入，最後新聞台執照不是轉賣，就是繳回。

鏡電視新聞部副總陳素秋回應，以後會開拓多元收入；各大股東都是以個人名義投資，NCC已查過公司資金無陸資問題。挾著豐沛資源的鏡電視，最後能否拿下暌違已久的新聞台執照，各界關注。