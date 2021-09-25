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無照惡保母虐童 燙腳、剪開生殖器…

記者簡慧珍／彰化25日電
四歲林姓男童的生殖器疑似被剪開，醫師檢查有開放性傷口。（圖：「正義哥」徐奕提供）
四歲林姓男童的生殖器疑似被剪開，醫師檢查有開放性傷口。（圖：「正義哥」徐奕提供）

彰化縣四歲林姓男童疑遭邱姓無照保母施虐，生殖器有開放傷口，雙腳大面積燙傷，身體多處瘀青；男童母親報案後，邱姓保母共收托三名幼童都疑似涉虐，昨更關閉臉書失聯。警方昨晚已拘提邱姓保母到案，彰化地檢署決定今開偵查庭訊問。

男童母親說，今年6月與丈夫工作又要搬家，上網找保母，邱女主動聯絡，經過網路對談後，孩子就交給邱女照顧，邱女多次拒絕她探視兒子，她7月29日帶兒子回家，發現身上有多處瘀傷、雙腳被燙傷。

她說兒子左腳疑似蜂窩性組織炎，生殖器有疑似剪開的傷口，進浴室就哭叫、害怕洗澡，晚上經常做噩夢睡不好；兒子年幼，說不清楚誰下手的，只說生殖器是「叔叔剪的」，腳是「杯子用的」，但講不出被潑灑的液體名稱。

男童母親說，7月31日帶兒子去醫院檢查，診斷書記載陰莖開放性傷口，左大腿內側挫傷，雙側足部二度燙傷；邱女希望私下和解，後來封鎖網路聯絡管道，她才在臉書貼文找人；對於兒子疑似受虐，她已報案，並提出傷害告訴。

彰化縣社會處副處長陳素貞說，今年6至8月，接獲兩起保母涉嫌虐童案，施虐者都是25歲的邱姓無照保母，幼童身體有多處瘀青，將針對無照收托開罰邱女台幣6000至3萬元（約216至1080美元）罰鍰。

社會處強調，從6月底到8月底，請邱姓無照保母來陳述意見，始終未見人影，昨天邱女也關閉網路聯繫管道。警方昨晚已找到邱女。

彰化傳出無照保母疑似兒虐案，四歲男童雙腳被不明液體燙傷。（圖：「正義哥」徐奕提供...
彰化傳出無照保母疑似兒虐案，四歲男童雙腳被不明液體燙傷。（圖：「正義哥」徐奕提供）

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