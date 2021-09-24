台股今年寫4高紀錄 漲幅達15.92% 居亞洲之冠

台灣金管會表示，截至23日，台股漲幅達15.92%，居亞洲市場之冠。（中央社檔案照片）

台灣 金管會主委黃天牧27日將赴立法院財委會進行業務報告，今天出爐的報告指出，截至9月23日，台股 漲幅達15.92%，居亞洲市場之冠，前8月上市櫃股票成交值、日均量並雙寫史上新高紀錄。

據金管會業務概況報告指出，今年金融業獲利創亮眼紀錄，前7月稅前盈餘達新台幣6562億元，相比去年同期大增2219億元、增幅51%，寫史上同期新高；若進一步檢視金融三業，獲利冠軍為保險 業，達3192億元。

報告進一步指出，台灣證券市場今年寫下4大新紀錄，首先，截至8月底，共有1741家上市櫃公司、總市值約58.78兆元，上半年募資總金額達3720.51億元，創近3年同期新高，前8月則一舉再衝至6042億元。

募資總額衝高，顯示企業看好景氣復甦，擴大營運和生產規模，才會相應推升籌資需求。

再者，截至8月底，上市櫃股票成交值達79.6兆元，創下史上新高；台股前8月日均量則達4975億元，相比去年日均量2357億元，增幅達1.11倍，也創史上新高。

最後，截至9月23日為止，台股加權股價指數上漲15.92%，居亞洲市場之冠。

針對證券市場發展，金管會表示，將持續關注國際政經情勢、疫情對總體經濟影響以及台股表現，並適時採行相關措施。

金管會並端出未來8大重點發展策略，包含推動綠色金融行動方案2.0、精進公司治理、提升資本市場競爭力、發展金融科技創新、鞏固金融資安防護體系、強化金融監理、保障消費者權益、參與國際金融交流合作。

在「推動綠色金融行動方案2.0」層面，其中一項重點為推動「綠色保險」。金管會已請產險公會成立綠色保險推動專案小組，參考國外經驗並銜接國內實務，研議多元商品可行性。

在「強化金融監理」層面，則有三大重點。包含配合保險法修正，金管會將在11月底前發布相關配套子法；辦理數位業務查核並精進檢查技能；強化監理科技運用。

因應金融科技發展，金管會預計將對新種業務建立數位化查核程序，運用科技工具對金融機構發布的APP進行檢測，未來也將積極培訓檢測種子人員，精進數位金融查核能力。

另金管會並督導金融周邊單位發展人工智慧、大數據及流程機器人等技術，運用在市場監視及發行面監理上，未來也將持續優化大數據資料庫、擴大對網路資訊的蒐集分析範圍，並規劃運用AI至上市櫃公司財務業務監理，以提升預警及偵測能力。