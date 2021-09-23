雄女40年紅色老校門擬改建 校友回娘家拍照留念

高雄市立高雄女子高級中學近40年的老校門將面臨改建，不少校友得知後紛回母校拍照留念。（中央社）

高雄市立高雄女子高級中學近40年老校門有積水、高度不利車輛進出等問題，校方有意改建。不少校友得知後紛回母校拍照留念；校方表示，工程標案仍未標出，仍在努力。

據雄女校史沿革介紹，雄女校門最早只是4根白色門柱，但1974年時將4門柱改建為L型白色造型校門；1984年時L型白色造型校門再被改建為紅色有橫柱設計校門，校園內校舍、大樓持續增、改建，校園風貌開始大幅改觀。

校門經歷2度改建，有意再改建的校方表示，紅色校門有積水、橫柱高度和小門設計不利車輛進出等問題，數年前已有改建想法。

不過，雄女校長林香吟說，改建過程遭遇不少困難，還有建築法規等問題要克服，招標也不順，一切尚未定案，還在努力促成。

據了解，雄女2年前就想改建校門，但當時預算 問題撤回計畫；預算編足後，又發現改建校門涉及建築法規等問題，需與高雄市政府一起克服；7、8月曾分別招標找施工廠商，但兩次都沒標出，校方正考慮調整設計圖。

不少校友得知校門可能改建，紛紛回母校門口拍照留念，希望記錄求學時的校門身影。

王姓雄女校友說，高中時每天進出校門，是她重要青春記憶，拆除了會有些感傷，好像青春回憶又少了一件，希望拍照保留下來。

不過，林姓校友說，當時的校門不是現在這樣，校門改建過幾次，如果老舊、不符使用要改建也很正常。