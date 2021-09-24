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麻藥當助眠藥致婦吸過量喪命 醫過失致死起訴

記者張議晨／高雄24日電
翁姓婦人因失眠求助楊性名醫，卻因吸入過多麻醉藥物「愛沙氟倫」喪命，楊男被高雄地檢署依過失致死起訴。圖為愛沙氟倫外觀照。（翻攝自大同醫院藥物辨識系統）
翁姓婦人因失眠求助楊性名醫，卻因吸入過多麻醉藥物「愛沙氟倫」喪命，楊男被高雄地檢署依過失致死起訴。圖為愛沙氟倫外觀照。（翻攝自大同醫院藥物辨識系統）

翁姓婦人前年因疼痛、失眠求助楊姓醫師門診，楊涉開立吸入性全身麻醉藥品「愛沙氟倫」給翁婦睡前使用，翁婦卻吸食過量喪命，法醫解剖死因為多重藥物中毒及窒息；高雄地檢署認為楊姓醫師違反醫療常規，依過失致死罪起訴。

「愛沙氟倫」屬液態藥品，一般臨床使用是將藥劑加入特殊醫療儀器，加熱至48.5度沸點讓藥劑揮發，再透過面罩交患者吸入體內，達到全身性麻醉，需有專業人員進行。

檢方調查，前年10月52歲翁婦不明疼痛失眠，經好友介紹找上疼痛門診楊姓醫師，楊二度開立「愛沙氟倫」藥劑，並且交付形似氧氣面罩吸入器；他囑託翁睡前將約一毫升愛沙氟倫滴入濾嘴，等藥劑揮發吸入緩解疼痛、助眠。

前年12月25日，翁婦睡前在面罩內滴入愛沙氟倫，沒想到吸食過量全身陷入麻醉，隔天一早被家人發現時已死亡，呈現右側臥，手裡還拿著吸入器不放。

法醫解剖確認翁婦吸食過量愛沙氟倫，身體麻醉後欠缺反應機制，使吸入器面罩阻塞呼吸，死因為多重藥物中毒及窒息死亡。楊男坦承提供愛沙氟倫、吸入器給翁婦使用，但強調有提醒「不能吸太多」。

檢方認為，愛沙氟倫在藥品許可證適應症為「吸入性全身麻醉」，並無安眠、止痛效果，且應在麻醉儀器齊全環境下，由受過專業訓練的人員使用，楊卻直接將藥劑交病患帶回家中「自用」，明顯違反醫療常規。

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