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特別預算靠舉債 每人累計扛24.9萬

台灣新聞組／台北24日電
行政院長蘇貞昌2日到立法院專案報告紓困振興特別預算第四次追加預算案。（記者杜建重／攝影）
行政院長蘇貞昌2日到立法院專案報告紓困振興特別預算第四次追加預算案。（記者杜建重／攝影）

行政院長蘇貞昌昨天到立法院專案報告紓困振興特別預算第四次追加預算案。立法院預算中心評估報告，2019至2021年為提升國防戰力、振興經濟及因應疫情帶來的衝擊，中央政府編列新式戰機採購、前瞻基礎建設計畫、紓困振興等特別預算，所需財源1兆5000億餘元（台幣，下同，約542億美元），其中1兆4900多億元均以舉債支應，大幅增加債務餘額，以維持財政紀律。

預算中心指出，截至今年8月，中央政府長期及短期債務未償餘額實際數為5兆8498億元，較2018年底增加4867億元，平均每人國債負擔從22.7萬元，攀升至24.9萬元，僅兩年八個月每人平均數增加2萬2000元。預算中心的報告，也對五倍券經濟綜效打問號。

蘇貞昌報告指出，截至目前為止，紓困發現金已有近950萬人受惠，發放近1600億元，主計總處預測今年經濟成長率可望達到5.9%，將創11年來新高。

國發會主委龔明鑫表示，主計總處目前預估今年經濟成長率是5.88%，若加上五倍券的效應，「應該會超過6%」。

至於數位五倍券前天開放綁定時一度造成系統和銀行網頁塞機，民進黨立委林俊憲說，「新的疫苗來塞車，之前口罩也網路塞車，這次五倍券也塞車」，這公司寫軟體能力是否足夠，每次標案都被它搶去，寫出來的東西卻有問題，實在是很亂來，本來政策是好事，卻害政府被罵，替政府製造麻煩。

行政院政務委員唐鳳說，這次綁定是分散式綁定，第一個小時還是有20幾萬人陸續綁定成功，綁定是每個數位支付業者分別處理，主網站前天上午大約10時多就恢復了，明天開始開放紙本券預約，「當然會妥為因應」。

經濟部長王美花說，有民眾反映綁定數位時填錯個資，預計27日開放民眾修改，但僅能修改填錯的個資，已綁定的數位是不能更改的。

至於好食券是否可能加碼？蘇貞昌說，國營企業也有優惠，請經濟部思考一下。王美花說，好食券這次受到大家歡迎，也衝高數位綁定的活動，目前還有約三分之一額度，呼籲大家盡快綁定。

預算 紓困 個資

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