特別預算靠舉債 每人累計扛24.9萬

行政院長蘇貞昌2日到立法院專案報告紓困振興特別預算第四次追加預算案。（記者杜建重／攝影）

行政院長蘇貞昌昨天到立法院專案報告紓困 振興特別預算 第四次追加預算案。立法院預算中心評估報告，2019至2021年為提升國防戰力、振興經濟及因應疫情帶來的衝擊，中央政府編列新式戰機採購、前瞻基礎建設計畫、紓困振興等特別預算，所需財源1兆5000億餘元（台幣，下同，約542億美元），其中1兆4900多億元均以舉債支應，大幅增加債務餘額，以維持財政紀律。

預算中心指出，截至今年8月，中央政府長期及短期債務未償餘額實際數為5兆8498億元，較2018年底增加4867億元，平均每人國債負擔從22.7萬元，攀升至24.9萬元，僅兩年八個月每人平均數增加2萬2000元。預算中心的報告，也對五倍券經濟綜效打問號。

蘇貞昌報告指出，截至目前為止，紓困發現金已有近950萬人受惠，發放近1600億元，主計總處預測今年經濟成長率可望達到5.9%，將創11年來新高。

國發會主委龔明鑫表示，主計總處目前預估今年經濟成長率是5.88%，若加上五倍券的效應，「應該會超過6%」。

至於數位五倍券前天開放綁定時一度造成系統和銀行網頁塞機，民進黨立委林俊憲說，「新的疫苗來塞車，之前口罩也網路塞車，這次五倍券也塞車」，這公司寫軟體能力是否足夠，每次標案都被它搶去，寫出來的東西卻有問題，實在是很亂來，本來政策是好事，卻害政府被罵，替政府製造麻煩。

行政院政務委員唐鳳說，這次綁定是分散式綁定，第一個小時還是有20幾萬人陸續綁定成功，綁定是每個數位支付業者分別處理，主網站前天上午大約10時多就恢復了，明天開始開放紙本券預約，「當然會妥為因應」。

經濟部長王美花說，有民眾反映綁定數位時填錯個資 ，預計27日開放民眾修改，但僅能修改填錯的個資，已綁定的數位是不能更改的。

至於好食券是否可能加碼？蘇貞昌說，國營企業也有優惠，請經濟部思考一下。王美花說，好食券這次受到大家歡迎，也衝高數位綁定的活動，目前還有約三分之一額度，呼籲大家盡快綁定。