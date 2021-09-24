好心免費提供住宿 他竟猥褻同事女兒被判刑

婦人阿美因林姓同事與兒子年紀相仿，免費提供林住宿，更幫林清洗衣物及張羅早晚餐，沒想到林兩度猥褻她未成年的女兒，二審依強制猥褻罪將林判刑8月。(本報資料照片)

台中市婦人阿美因林姓同事與兒子年紀相仿，免費提供林住宿，更幫林清洗衣物及張羅早晚餐，沒想到林竟2度指侵她未成年的女兒小玉（化名），一審依強制性交罪將林判刑4年，林不服上訴二審，台中高分院合議庭認林被控強制性交罪證不足，遂撤銷一審判決，改依強制猥褻罪將林判刑8月。檢察官得上訴。

林男否認強制性交，及強制猥褻犯行，辯稱「本件2次雖都有摸少女的胸部與下體，然是兩方合意，並沒有違反她的意願，更未有何強制手段，且過程中亦無插入她下體」。

合議庭以被害少女小玉所稱遭強制性交後，先後3次以手機 通訊軟體LINE傳送「擁抱圖樣」、「飛吻圖樣」、「愛心圖樣」之貼圖，及「還不想睡幫我踩大腿、酸酸）要睡了啊明天幫你採…明天你早點回來在幫你按」訊息與林。

法官認一般人如遭強制性交，事後對被告已避之唯恐不及，豈會仍親暱傳送擁抱、飛吻、愛心等圖樣？甚至表示欲幫他按摩。則本件少女指稱遭林男強制猥褻與性交情節，有違常理。

甚者，被害少女在遭林強制性交後，向學校實習心理師 透露她遭性騷擾 後，還傳送訊息內容「有東西要給你你來找我」；林問「什麼東西拍來看看」；少女說「 東西就是我自己啊」；林回「 那你過來一趟啊，想跟你見面」。倘少女確有她所稱兩次遭林強制猥褻與強制性交，則一般對被告已避之唯恐不及，竟又主動向被告表示想跟被告見面，甚至表示要將自己給林，有違常情。

判決書指出，林男與少女小玉的媽媽阿美是同事關係，阿美因林男與自己兒子年紀相仿，且住處離工作地點路程較遠，遂好心自2017年7、8月間起，提供她當時位在台中市區住處中多餘房間與林免費居住，平時更幫助林清洗衣物及張羅早、晚餐。

林男先後於2018年8月中旬起至8月27日間，在阿美住處與小玉進入他房間後關起房門，並將手伸進她衣褲內，撫摸她胸部及下體。小玉因畏懼媽媽平日嚴格管教，而未將此事告訴媽媽。至2019年6月間高中一年級下學期時，因家庭因素接受心理追蹤輔導，始向實習心理師透露。