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冷眼集／落後部署急就章 數位治理變擾民

記者 侯俐安
行政院長蘇貞昌（右）、經濟部長王美花（左）22日列席立院報告「紓困振興追加預算案」並備詢。（記者杜建重／攝影）
行政院長蘇貞昌（右）、經濟部長王美花（左）22日列席立院報告「紓困振興追加預算案」並備詢。（記者杜建重／攝影）

去年振興三倍券領用時，由於正在新冠肺炎初期，政府急就章上路，分流、預購等都讓民眾一頭霧水。未料，時隔一年，五倍券金額升級，困擾也升級，不僅未記取去年教訓，官網當機、塞車情況更超乎預期，「IT大臣」唐鳳淪為宣傳工具，主管機關未規畫事前預告、設計分流，原本希望帶動攤商與民眾數位轉型的目的，最終只剩擾民。

疫情延燒一年半，民眾手中有數個「防疫工具」，從社交距離App、健保快易通App、簡訊實聯制到公費疫苗預約平台，民眾看似必須提升數位使用習慣，但幾乎每個防疫數位工具都曾出現爭議，到了五倍券，更因主管機關「落後部署」，數位綁定第一天，就再現頻寬不夠、少了分流，只能卡在亂碼畫面。

五倍券數位綁定，政院耗資9.7億元台幣開發營運，正式開放幾分鐘就立刻開始限制頻寬。政院官員說「羊毛出在羊身上」，固然可解釋頻寬難以無限上綱，但既然希望民眾多使用，更需細緻地預告與分流機制，否則民眾瘋搶、官網當機，不僅造成民眾不便，更隱含高額社會成本。

行政院長蘇貞昌22日說，民眾可依喜好、習慣，「盡快選擇」數位券或紙本券。但諷刺的是，許多民眾一早就準備數位綁定，無奈網路大當機，想要「盡快選擇」也難。更讓人不解的是，經濟部長王美花說「不用在今天搶，都會搶得到」，問題是，許多加碼都有「早鳥」或名額限制，教民眾如何能不搶？

在數位綁定前一天，經濟部推出的唐鳳跳舞宣傳「迷因」影片，中小企業處耗資1億2500萬元台幣宣傳，其中一項，就是唐鳳扮演「唐鳳獸」。唱歌跳舞宣傳，熱鬧有餘，但砸了錢、拍廣告，卻少了早能預期的分流與提醒。

台灣號稱「科技之島」，身為ICT大國，科技基礎建設在處理民眾登記公共事務上，理應流暢迅速、毫無障礙，但從政府作為，卻能看見數位治理依舊落後。徒有「科技政委」，少了數位思維，各項作為只能流於單點式急就章。

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