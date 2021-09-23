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反萊豬言論挨告開庭 蘇偉碩拒報到：等檢拘提

記者張議晨／高雄23日電
醫師蘇偉碩（左三）因反萊豬言論挨告，檢方22日開庭，蘇到地檢署但未報到，在門口與聲援者堅持捍衛言論自由。（記者張議晨／攝影）
醫師蘇偉碩（左三）因反萊豬言論挨告，檢方22日開庭，蘇到地檢署但未報到，在門口與聲援者堅持捍衛言論自由。（記者張議晨／攝影）

精神科醫師蘇偉碩指萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍，衛福部認定訊息錯誤，告發他違反食安法。高雄地檢署昨傳喚蘇到案說明，約50名聲援者聚集地檢署相挺。

蘇偉碩到場時氣氛沸騰，他強調捍衛言論自由，除非檢方逕行起訴或發拘票，他不會「主動」到案。

去年12月蘇偉碩接到警方傳喚通知書，要求他晚間10時到戶籍所在分局說明，被質疑是政府「查水表」，警方後來將全案移交高雄地檢署，時隔近十個月，雄檢通知蘇昨下午4時出庭。

有支持者在網路號召聲援，昨約50多人到場，包括珍愛藻礁公投領銜人潘宗政、台灣農村陣線前理事長洪箱等。蘇偉碩由妻子王文心陪同抵達，現場一度高喊「選市長」。

蘇偉碩說，許多科學期刊論文證明萊劑有毒，司法應是正義的防線，不是蔡英文總統要他噤聲的遮羞布。

蘇偉碩說，為爭取百分之百言論自由，他不會「主動」到案向檢察官證明自己無罪，而是等候檢方拘提或是逕行起訴，未來若進入法院審理，他也要聲請傳訊蔡英文、陳時中，證明萊豬有毒，接下來他要全台宣講，請食藥署繼續告發。

高雄地檢署說，衛生福利部告發蘇偉碩不實訊息，事涉違反食安法46條之一，對於傳喚未到，由檢察官依權責決定後續偵辦作為。

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