女法官灑淚想殺忘關機的自己 偷拍法官：願受懲療癒她

桃園地院法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾電腦對話、私密照向院長檢舉，結果卻是場烏龍。曾女提告，桃園地院依妨害秘密罪判他5月徒刑，得易科罰金；蔡和檢方都上訴，台灣高等法院23日辯論終結。(記者王宏舜／攝影)

桃園地方法院刑事庭法官蔡政佑懷疑同辦公室曾姓女法官婚外情，拿手機偷拍曾電腦對話、私密照向院長檢舉，卻發現是場烏龍。曾女提告，桃園地院依妨害秘密罪判他5月徒刑，得易科罰金。蔡和檢察官皆上訴，台灣 高等法院今辯論終結，曾女淚灑法庭說「殺死那天忘記關電腦的自己，一切都不會發生」。

曾姓女法官的家人因有醫療需求，蔡介紹在某知名醫院任職的巫姓男子，但蔡不知兩人當時都已無婚姻關係，也不清楚他們擦出火花交往，去年5月25日蔡獨自在辦公室，看到曾女電腦跳出巫傳LINE稱曾「老婆」，還有極度私密照片，誤認曾女外遇，偷拍下對話向院長檢舉。

曾女經院長約談才知遭偷拍，她解釋根本無婚外情一事，為抓出偷拍者還自行架設微型攝影機，結果拍到蔡二度窺竊對話，氣得赴桃園地檢提告妨害秘密。

桃園地院開庭時，曾女數度哽咽稱「名譽對法官而言有多重要」，對於蔡致歉她更大喊「我不接受！」、「不能原諒他」，指蔡現在所受痛苦都是自行招致，要求法院從重量刑。

桃園地院審理認為，就算蔡懷疑曾女婚外情，曾女對於自己隱私 保障仍有一定合理期待空間，不可讓蔡任意侵害，蔡缺乏尊重他人隱私觀念，且「一拍再拍」，依2個妨害秘密罪判5月得易科罰金之刑。

因法官評鑑委員會決議由司法院送職務法庭審理，並建議撤職，依公務人員任用法規定，判處有期徒刑以上確定，將不得任用。為保住法官法官職位，蔡政佑上訴，而檢方也上訴。

高等法院今開庭時，曾女訴說自己成為「被害人」後的心境，指平靜的生活不再出現，而她身為法官，被害人所受的遭遇卻沒有因此而減少，她遭人持續監視，非常恐懼。

曾女說，蔡政佑的太太曾告知「手上還有照片」，若不和解，不排除讓更多人看到；每次出庭，她只能回想被害的過程，聽蔡解釋他的「好意和無意」，然後再向醫師諮詢焦慮與沮喪。

「選擇回憶這些痛苦不是自虐！」曾女表示她要的是真相與公道，讓負責的人負責而已，她用盡全身力氣忍受各種傷害，無法原諒被告、不要求道歉。她哭著說，希望能殺死那天「忘記關電腦的自己」，這樣一切都不會發生，並希望高院 撤銷改判重刑，不要讓對方有緩刑的機會。

審判長詢問曾女「蔡妻說有更多照片一事有事證嗎？」她表示有提供錄音檔。蔡政佑則表示曾女說的與事實不符，妻子是經中間人傳話，他手上沒有其他照片了。

蔡說，事發以來他積極尋求和解，但自己的能力不好，聽到曾女的陳述，認為若懲處能療癒她的痛苦，願意接受、向她致歉。高院定10月21日宣判。