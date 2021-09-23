性侵、猥褻友人幼女10年逾千次 惡狼遭重判

宜蘭縣一名游姓男子對友人寄託照顧的女兒伸狼爪長達10年之久，遭重判近14年有期徒刑。(記者林佳彣／攝影)

宜蘭縣一名游姓男子對友人寄託照顧的女兒伸狼爪。女孩當時年紀小不到5歲，遭到長期性侵 、猥褻達10年之久，後來再也受不了，將其惡行告訴長期輔導志工。宜蘭地方法院審理後，游男因犯強制性交、性交共608次，以及猥褻400次，判處應執行13年10個月有期徒刑；另外，62次猥褻部分則應執行1年8個月，得易科罰金。

判決書指出，今年66歲的游男是女孩阿公的朋友，16歲女孩的父母早年離異，事業不順的父親在她年約3歲時，於2008年把女孩和其哥哥託付給游男照顧。

游男明知當時年幼未滿7歲的女孩，對於性事懵懂無知，竟然自2010年8月起到2012年10月中旬，在其住處等地以每2天1次的頻率，對女孩下手性侵多達404次；游男2014年到2017年間某2日，在其住處的女孩房間內，對她二度性侵。另外，游男2012年10月中旬到2017年6月底期間，在其住處等地，又對未滿14歲的女孩性侵202次。

另外，游男2017年9月到2019年10月中旬，在女孩房間進行伸手摸胸、撫摸下體等猥褻行為，每周至少4次，共計400次之多。不僅如此，游男故技重施，於2019年10月中旬到2020年6月初再次下手，共62次。後來，女孩把游男這些年的惡行，告訴長期輔導她的社工，社工隨即通報相關單位，此事才被揭發。

游男在偵查、開庭審理時，對於犯行坦承不諱，加上當庭與女孩達成和解，取得其父諒解，其父甚至在庭上為游男求情，盼可以輕判。不過，法官認為情節重大、不宜減輕其刑。

游男對未滿14歲女子犯強制性交罪，共406罪，各處7年2月有期徒刑；對未滿14歲女子犯性交罪，共202罪，各處3年2個月；又犯對於未滿14歲女子為猥褻罪，共400罪，各處7個月，應執行有期徒刑13年10個月。另外，游男對於14歲以上、未滿16歲女子為猥褻罪，共62罪，各處有期徒刑3個月，應執行有期徒刑1年8個月，得易科罰金。