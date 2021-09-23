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振興券數位綁定 9.7億建置換大當機 綠委也批：難看

台灣新聞組／台北23日電
數位五倍券22日開放綁定，但官網及多家銀行網站都傳當機，民眾轉向里長求助，台中市大里區立德里長江和樹桌上「健保卡排一堆」。（圖：／江和樹提供）
數位五倍券22日開放綁定，但官網及多家銀行網站都傳當機，民眾轉向里長求助，台中市大里區立德里長江和樹桌上「健保卡排一堆」。（圖：／江和樹提供）

振興五倍券自昨天早上9時開始數位綁定，但一開始就出現官網當機，加上五倍券官網和各金融機構綁定頁面，從早到晚都有「流量塞車」問題，民眾怨聲載道，民眾黨立院黨團砲轟，行政院花9.7億元（台幣，下同，約3500萬美元）系統開發及營運費用，結果卻換來系統大當機。有人批評「浪費時間」、「不如全發紙本」，更諷刺政府強調數位化，卻被五倍券馬上打回原形，「數位政府是最大謊言」，網路上哀鴻遍野，還稱要「協尋天才IT大臣」。

來源：聯合新聞網

截至昨晚9時止，數位券綁定人數逾161萬人，共同綁定人數則有46萬多人，達到經濟部所訂「數位兩成」目標約二分之一。

昨天有民眾用手機上「台灣行動支付App」綁定金融卡帳戶失敗，抱怨「配套根本沒做好」。台中市大里區立德里長江和樹說，很多里民一早湧向里辦公室求助，健保卡排一堆，但一小時後連一個綁定都沒有，結果連他也被罵。江和樹批評，政府不要再做這種「看得到、吃不到」的政策。

連民進黨立委江永昌質詢時也批評，他國會辦公室助理們五支手機都進不去，台灣Pay是台灣隊、國家隊，卻變成這樣，「難看！」

五倍券數位綁定今年有金融業者響應回饋，加上經濟部的好食券採「先搶先贏」，數位綁定前400萬名直接拿，首日就吸引大批民眾搶當「早鳥」綁定，狀況比去年三倍券踴躍，但官網一早就因為流量塞爆，啟動流量管制。

不只五倍券官網當機，多家銀行網站也傳當機，包含較熱門的台灣Pay、悠遊付、公股銀行，甚至發卡量大的民營銀行皆傳出當機，部分業者連線不順情況持續「卡」到晚上。

經濟部長王美花昨表示，好食券高達400萬份，希望大家用數位綁定領好食券「擁護愛店」，但「不要太急」，不用急在第一時間搶，「都會搶得到，有400萬份可以慢慢來。」

行政院長蘇貞昌昨被問到會選擇數位券或紙本券時則說，五倍券大受歡迎，地方政府也加倍加碼，民眾可依喜好、習慣，盡快選擇數位券或紙本券。政務委員唐鳳昨遠距上班，整天在線上技術支援。政院官員說，昨天有不少當機是來自銀行、支付業者系統串接問題。

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