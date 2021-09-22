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八里雙屍命案 「媽媽嘴」老闆、股東判賠368萬確定

記者蕭雅娟／台北22日電
媽媽嘴咖啡店前女店長謝依涵（右圖）殺害陳進福、張翠萍老夫妻，張母李寶彩提告求償，最高法院2017年6月判僱用謝依涵的老闆呂炳宏、陳唐龍和彭元忠3人與謝依涵連帶賠償張母368萬多元，全案確定並已部分執行。呂等人提再審，高院駁回，經上訴，最高法院駁回確定。（本報資料照片）
媽媽嘴咖啡店前女店長謝依涵（右圖）殺害陳進福、張翠萍老夫妻，張母李寶彩提告求償，最高法院2017年6月判僱用謝依涵的老闆呂炳宏、陳唐龍和彭元忠3人與謝依涵連帶賠償張母368萬多元，全案確定並已部分執行。呂等人提再審，高院駁回，經上訴，最高法院駁回確定。（本報資料照片）

新北市八里雙屍命案兇手、「媽媽嘴」咖啡店女店長謝依涵被判無期徒刑定讞服刑，死者張翠萍的母親對咖啡店老闆呂炳宏及股東陳唐龍、彭元忠提告求償；呂等三人兩度提出再審，最高法院認定張女是在咖啡店被謝女下藥，三人未盡監督之責，有連帶賠償責任，判賠台幣368萬(約13.2萬美元)餘元確定。

呂等人聲請二次再審時主張，沒有張翠萍在店內進食的事證。根據法醫研究所回函，服用安眠藥將迅速昏迷，但店員證稱沒看見死者喝下熱可可，且熱可可從195.8℉降溫至140℉須時五十分鐘，難以想像張女在五至十分鐘迅速喝下滾燙熱飲。

另外，謝依涵衣物無血跡反應，從店內來回紅樹林耗時14分鐘，證人卻指謝女最多離開十分鐘，呂等人主張，謝女不是在營業時間殺害死者。

張翠萍母親的律師則主張，刑事判決已認定張女是「逐漸昏迷」，在咖啡店營業時間內被下藥事實明確，原判決無違誤，法醫函文、證人證詞都存在刑事卷宗，不是新事證；至於熱可可降溫過程，是再審程序提出的證物，不符民事再審要件。

高等法院再審民事庭駁回再審，認定雙方在先前的訴訟審理中，都不爭執「張翠萍在咖啡店被謝依涵下藥」，法醫函文是補充說明鑑定書，沒有變更鑑定結論，且安眠藥非立即讓人失去意識，而是「漸次」達到嗜睡昏迷程度，無法推論謝女在離開咖啡店後才對張女下藥。呂等人提上訴，最高法院駁回，全案確定。

2013年2月、3月間，79歲男子陳進福與任教實踐大學的57歲妻子張翠萍，先後被發現陳屍八里紅樹林淡水河，謝依涵曾變裝盜領死者存款，檢警查出她在咖啡店迷昏兩人後殺害。

謝依涵多次更改供詞，先辯稱她與老闆呂炳宏、股東歐石城及友人鍾典峰等人貪財共謀，又改口她與陳進福有不倫關係，陳以600萬元和一棟房委託她殺妻，後來她施展「計中計」殺害陳進福夫妻。最高法院判謝依涵無期徒刑，目前在桃園女子監獄服刑。

咖啡 監獄

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