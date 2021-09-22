全台不到500隻 瀕危草鴞棲地又毀 成白海豚轉彎翻版

草鴞心型臉盤像是蘋果剖面，屬瀕臨絕種的一級物種。（圖：林昆海提供）

台灣 有機農業促進基金會發起人楊登旭，難忘去年6月名叫「阿信」的草鴞斷氣在他手中的餘溫。阿信原本遊走在路竹田野，卻因路竹科學園區開闢被迫移走、喪命；如今草鴞另一棲地中崎有機農業專區變成橋頭科學園區，他憂心會有更多瀕臨絕種鳥類殞命。

台灣草鴞屬瀕臨絕種的「一級」物種，珍貴性與石虎、台灣黑熊並列。高雄市野鳥學會總幹事林昆海說，東南亞 雖也有草鴞，但台灣因為是島嶼，衍生出特有亞種，也是台灣唯一的地區型貓頭鷹，全台僅三、五百隻。草鴞心型臉盤像是蘋果 剖面，被戲稱為「會飛的蘋果」。

去年，鳥會得知路科整地發現草鴞巢，救了幼雛。林昆海說，當時廠商還沒進駐，荒地上長草，成了草鴞天堂。工程正式啟動，草鴞天堂變地獄，中崎有機農業區被畫為橋科，也必然重演草鴞浩劫。

林昆海說，南部科學園區管理局在環評大會報告，中崎31公頃全區只打算將泥火山區畫為公園，其他平坦田地全數開發，草鴞一定無處可逃，且泥火山區域既作公園，屆時難免和草鴞棲地需求衝突，「硬要草鴞飛過來，就像國光石化案要建水道叫白海豚轉彎」。

環境權保障基金會研究員許博任說，此案問題嚴重性不輸白海豚案，南科稱基地內要種白茅草保育草鴞，但每年一坪地平均只花四元維護，策略實在太倉促。

南科管理局表示，將依環評承諾成立東方草鴞保育推動小組，另研擬在橋頭園區保留中央泥火山公園13.93公頃，於原有農地種植四公頃以上白茅；公園整體面積扣除泥火山範圍的綠覆率，比率將提升至70%以上；園區南、北側產一用地除滯洪池範圍外將都規畫成綠地。

異地補償方面，將在高雄園區設置20公頃以上東方草鴞保育區；另在高雄新中崎有機農業示範專區營造友善覓食區。