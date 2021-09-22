自封「最正會長」還貶陽交大 清大學生會道歉：過於輕浮

自稱「最正」的清華學生會長。（取材自清華大學學生會臉書）

清華大學「第30屆學生會」給新生的話最近在網路上瘋傳，黃姓會長寫下3000字長文，內容使用包括「最正會長」、「顏值」等疑似物化女性的用語，不僅如此，黃姓會長還在文中強調，清大比陽明交通大學更優秀，引發網友討論；對此，清大學生會今於臉書 專貼出道歉聲明，指發文的許多層面上確實思慮不周，傷害了同學們的情感與校譽，因此致上最誠摯的歉意。

清大第30屆學生會長由人社學院大六黃姓女學生擔任，她也是清大首任女性學生會長，在給新生公開致詞內容中，與新生分享「認識你自己」，內容提到她為何大學念了六年、如何玩大學及自我探索、大學修了164個學分、大四開始半工半讀，並強調是「最正會長」，且提高清大「顏值」等。

由於新生致詞文中使用「最正會長」、「顏值」等將女性物化的詞彙，引發網友熱議。學生會今天發表道歉聲明，表示影片裡不是使用「美」、「自信」等較為中立的符碼，他們以為那是自信的表達，「但無疑過於輕浮，並再製了社會對女性的壓迫，因此，他們承認錯誤也感到深深的愧疚」。

學生會聲明指出，這份新生致詞的初衷除拉近學生會與新生間的距離，也想傳達大學生活不一定只有在學業或專業上的鑽研，也可是其他路徑的多方嘗試。聲明提及「很抱歉把這個初衷用很糟糕的方式呈現，且沒有顧及到清大與交大之間的歷史、地緣與累積已久的深刻情誼」。

台灣 大學電機系教授葉丙成在個人臉書分享，演講時以自嘲展現幽默沒問題，自捧就很危險。這名會長看似耍幽默，結果失敗了，反而引發負面爭議。此外，演講中消遣陽明交通大學，還說自己是最正的會長、提升顏值等。特別是陽交大前陣子才因新生手冊事情沸沸揚揚，這時候開玩笑、貶抑人家學校，易挑動敏感神經，有很大風險。