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第1本「台灣地圖立體書」群眾集資2天 預購破2000本

記者陳宛茜／台北報導
「台灣地圖立體書」是台灣首本地圖立體書，立體結構讓書中場景「彈」出來，吸引孩子動手閱讀。（圖／聯經提供）
「台灣地圖立體書」是台灣首本地圖立體書，立體結構讓書中場景「彈」出來，吸引孩子動手閱讀。（圖／聯經提供）

台灣出版界面臨轉型危機，十年前崛起的群眾集資，近年成為出版界的行銷利器，同時也翻轉了傳統的出版模式。聯經出版社打造的「台灣地圖立體書」，上周推出集資預購，原本預計兩個月內賣1500套便達標，沒想到上線兩天集資預購量便破2000本，迄今已破3000本。

聯經2017年出版插畫家陳又凌繪本「台灣地圖」，收錄全台22縣市的獨特景點，迄今累積五萬本銷量。聯經今年決定將「台灣地圖」從平面「升級」為立體書，找來立體書紙藝家鄭星慧與卡牌設計師蔡宗翰合作，完成長達255公分的立體書。「台灣地圖立體書」是台灣首本地圖立體書，也是台灣自製立體書中長度最長的。

談到將繪本改成立體書，陳又凌指出，最大的挑戰如何讓立體書和繪本有所區隔但又有連結度。立體書讓各個縣市的景點獨立出來放在同一個畫面，各個景點放在一起必須有協調感，同時也要決定哪一個可以成為頁面中的焦點，因此很多時候重新繪製讓畫面更豐富細緻。

聯經總經理陳芝宇表示，此書因為形式特別，聯經決定用群眾集資的模式出版。正式出版前，先做好樣書、找來童書讀者、作家舉行試讀會，整個出版過程都與群眾集資顧問公司「貝殼放大」合作討論、激盪創意火花。如試讀會與隨書附贈的卡牌遊戲，便是聯經跟貝殼放大一起發想的新點子。

群眾集資約在2011年進入台灣，根據貝殼放大發表的群眾集資年報，文化類提案在二○一九年急速攀升，包括電影、表演藝術、新書出版到名人故居重建計畫，百花齊放。

一開始做群眾集資的出版多為素人作家或社區協會，近年傳統出版社開始加入。如遠流出版「金庸作品集—復刻典藏版」，一套原價近兩萬元的高價，便是透過群眾集資募集一千三百套，完成出版計畫。

陳芝宇表示，集資出版顛覆了傳統出版流程。傳統出版是先出版再行銷，集資出版則是先行銷再出版。集資出版在行銷過程中讓讀者成為參與者，出版社透過讀者的參與評估如何呈現這本書、決定售價與印量。但集資出版也是一個殘酷的過程，讀者的接受度會透過預購量赤裸展現。此外，傳統出版社可透過群眾集資跟群眾集資公司的新創團隊跨界合作，學習新的行銷模式、重新省思既有的出版陳規。

「台灣地圖立體書」是台灣首本地圖立體書，從書中發展「樂遊台灣」卡牌遊戲。（圖／聯...
「台灣地圖立體書」是台灣首本地圖立體書，從書中發展「樂遊台灣」卡牌遊戲。（圖／聯經提供）
「台灣地圖立體書」是台灣首本地圖立體書，立體結構讓書中場景「彈」出來。（圖／聯經...
「台灣地圖立體書」是台灣首本地圖立體書，立體結構讓書中場景「彈」出來。（圖／聯經提供）
「台灣地圖立體書」是台灣首本地圖立體書，立體結構讓書中場景「彈」出來，適合大人小...
「台灣地圖立體書」是台灣首本地圖立體書，立體結構讓書中場景「彈」出來，適合大人小孩一起動手閱讀。圖／聯經提供
「台灣地圖立體書」是台灣首本地圖立體書，立體結構讓書中場景「彈」出來。圖／聯經提...
「台灣地圖立體書」是台灣首本地圖立體書，立體結構讓書中場景「彈」出來。圖／聯經提供

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