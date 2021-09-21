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台鐵取消鐵道主題年 學者：拚觀光需更細膩堅持

記者曹悅華／台北21日電

交通部原打算將明年定為鐵道觀光旅遊年，但交通部長王國材上任後決定取消特定主題旅遊年構想，外界擔心台鐵觀光列車明年將少了主題年「點火」效果。觀光學者說，不管有沒有特定年「助攻」，鐵道觀光都須持之以恆，要堅持十年才有辦法看到顯著成果。

王國材受訪說，觀光應要延續，不應該用「哪一年」特定主題來設限，因此決定明年不再設定鐵道旅遊年，但仍可集結先前推過的海灣、小鎮、山脈、自行車等旅遊年，多加鐵道元素，推出相關遊程。

鐵道界擔憂原本期待的明年「大日子」，少了交通部支持後，恐讓鐵道觀光「雷聲大雨點小」。台鐵局長杜微說，鐵道旅遊腳步仍不會停，相關計畫仍照常推動，包括新城際列車EMU 3000型提交回饋一列觀光列車。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨則說，就算明年有鐵道旅遊年，也沒看見台鐵有足夠時間和行銷力道，與其趕鴨子上架，不如好好規畫把鐵道跟觀光結合，台鐵應有專責人員負責打造多元列車，提供收益跟增加品牌聲量，且「觀光列車不一定要自己做」，可適度放手，讓鐵道觀光在外部力量挹注下更全面發展。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰說，不管有沒有特定主題年，鐵道觀光要持續推動。他說，綠色旅遊是世界觀光趨勢，近年不管是台鐵還高鐵都推出很多觀光遊程，顯見鐵道旅遊有潛力，尤其針對有閒有錢的銀髮族，但台鐵可能要努力做十年才會催出客群，他建議台鐵須長期投入並推陳出新。

觀光 台鐵

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