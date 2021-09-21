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推鐵道旅遊 台鐵拚造觀光列車

記者曹悅華／台北21日電
台鐵EMU3000型新城際列車日前首度試運轉，民眾有望明年就搭到該車改造而成的觀光列車。(圖：攝影師施翔允提供)
台鐵EMU3000型新城際列車日前首度試運轉，民眾有望明年就搭到該車改造而成的觀光列車。(圖：攝影師施翔允提供)

為推動鐵道觀光台鐵已端出鳴日號觀光列車打響第一炮，改版藍皮解憂號也將在10月亮相；台鐵還規畫2024年前依序打造海風號、山嵐號，及最高端的鑽石級觀光列車。本報系聯合報進一步掌握，全新城際列車EMU3000型的製造商日立公司，明年底前將提前回饋一列觀光列車，將有3節吧台車提供茶水和輕食餐點。

台鐵耗資442.9億台幣，共將採購50列、600輛城際列車，首批新車7月30日已抵台，黑白質感外觀引發高度討論，預計2024年全數交車。

依台鐵與日立簽訂的合約，載明日立須協助改造4列「觀光型列車」做為回饋，2023年後再陸續交車。但據了解，為發展鐵道觀光，台鐵局長杜微指示「加速」，日立最快將明年9月先交1列，加上試車等程序，預計明年底前可投入營運。台鐵證實，正與日立就設計方案進行溝通協調及研議。

按照台鐵規畫，主要將EMU3000型小幅改造成豪華版商務車，前後端及中間車廂做為吧台車，服務旅客茶水、輕食餐點，客群鎖定包團。

至於2024年前將推出的海風號、山嵐號觀光列車，台鐵說，原規畫以EMU300型電聯車進行改造，不過該型車輛已老舊，經多方安全評估後，將改以EMU500型電聯車進行改造，目前正辦理相關招標作業程序辦理中，預計今年12月底決標，明年8月完成第一編組改造，10月完成第二編組。

此外，已先行上路的鳴日號不斷推陳出新，即將在今年底前推出米其林列車。據悉，台鐵正打造用餐車兩輛及備餐車一輛，提供米其林等級美食體驗。改造的餐車分為用餐車26人座及28人座，搭配設置冷盤作業區與熱食烹飪區備餐車，設計理念將把自然有機、台鐵傳統圖誌和傳統工藝創新等元素納入其中。

台鐵 觀光 美食

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