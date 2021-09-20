我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國大學發生槍擊案至少5死 嫌犯被捕

舊金山灣區近2.9萬戶停電 東灣影響最大 緊急搶修

海外生難赴台 華語師月月裁 「新學期日子會更苦」

記者潘乃欣╱台北20日電
教育部因新冠疫情遲未開放華語生赴台，不少華語老師遭解雇，但學校也無奈，指苦等不到學生，被現實逼到盡頭才裁員。（本報資料照片）
教育部因新冠疫情遲未開放華語生赴台，不少華語老師遭解雇，但學校也無奈，指苦等不到學生，被現實逼到盡頭才裁員。（本報資料照片）

大專校院中秋節後開學，但受新冠肺炎疫情影響，教育部仍未開放海外生赴台學華語。台灣華語教學主管直言「每個月都得裁員」，估今年底清空所有鐘點華語教師，造成人才流失。遭解聘、遲遲無法復業的華語教師則嘆，事到如今不得不放下熱愛的華語教學，思考轉入他行的可能。

高教工會組織部主任林柏儀指出，大專校院華語教師勞動處境比兼任教師更險惡，得忍受每年、每半年，甚至每三個月一聘的非典型聘雇，且學士學歷新老師鐘點費約350～400元（台幣，下同，約12.5～14.3美元）不等，碩士則在380～450元（約13.6～16.1美元）間，遠低於一般大學兼任教師每小時670元（約24.1美元）鐘點費。

根據高教工會調查指出，今年受疫情影響，像成大等校就傳出解雇華語教師，許多華語教師近期在高教工會組成「華語教師勞權小組」，他們呼籲鐘點薪資比照兼任教師，並要求各大學遵守勞動法令。

但一名華語教學中心主管也無奈表示，島內境管政策多變，全台62個華語教學中心的處境和補習班一樣，這個月有學生、下個月沒學生，難依法預告資遣期程、提供謀職假。多數中心都是被現實逼到盡頭才裁員，如今新的學期將展開，華語生仍不能來台，可以來的1.3萬名學位生入境緩慢，新學期的日子只會更苦。

目前多數華語中心只聘一名專任教師，淡江大學華語中心主任周湘華建議教育部提升每校華語專任教師為三到四人，避免人才流失。他解釋，政府每年200名華語教師到海外教書，若給他們專任教職保障，既能滿足外派需求，也能讓他們安心留在這個領域，有助提升台灣華語教學實力。

教育部回應，將積極督導學校健全師資聘用制度，並將此列入相關獎補助重要參考指標。

教育部 台灣 疫情

上一則

雄二E被喻「台版戰斧」 台灣攻陸飛彈擴軍

下一則

悶壞了…中秋連假報復性出遊 山上海邊湧人潮 商家笑了

延伸閱讀

新加坡單日增逾千確診 小學生改上網課 英國新增3萬例

新加坡單日增逾千確診 小學生改上網課 英國新增3萬例
僅科大畢業…教官想晉升中校 竟偽造碩士證書

僅科大畢業…教官想晉升中校 竟偽造碩士證書
台美校際合作 美南成立華語中心

台美校際合作 美南成立華語中心
重磅快評╱開學指引難產 陳時中要靠侯柯度難關？

重磅快評╱開學指引難產 陳時中要靠侯柯度難關？

熱門新聞

冠狀病毒之父賴明詔與妻子翁惠瑛一起在防疫旅館隔離，並在隔離中過生日。取材自賴明詔臉書

冠狀病毒之父：台下步應檢討如何解封 考慮與病毒共存

2021-09-12 18:18
嘉義縣六腳鄉溪厝竹林順安堂門口楹聯上聯「日昍晶𣊭光天下」。記者莊祖銘／攝影

最難對聯 這些字連國文老師都不會念 村長親解答

2021-09-12 16:01
國民黨台北市議員羅智強今天在臉書說，這次黨主席的紛擾互砍，相信所有支持者和他一樣，都搖頭嘆息。圖／引用自羅智強臉書

國民黨主席選舉倒數 羅智強預言「他」當選的下場

2021-09-19 16:18
台農委會主委陳吉仲，因應中國片面暫停台灣釋迦及蓮霧輸入，臨時在農委會舉行記者會，説明保障農民權益的相關措施。陳吉仲表達無法接受，希望中國取消禁令，否則將提WTO爭端解決。 記者黃義書／攝影

中國暫停台釋迦蓮霧輸入 台：將提WTO爭端解決

2021-09-19 10:11
前總統陳水扁（右）廣播節目專訪昔日副手、前副總統呂秀蓮（左）。（翻攝自微微笑廣播直播畫面）

扁：「四不」非美國要求 「一沒有」是李登輝建議

2021-09-13 02:29
國民黨主席候選人張亞中說，對手陣營何必要接二連三的道聽塗說惡質攻擊，該收手了。本報系資料照片

遭控性侵女學生 張亞中：對手陣營惡質攻擊該收手了

2021-09-19 10:13

超人氣

更多 >
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲
路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備

路透：中國金融機構正為恆大可能倒閉做準備
拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議

拜登邀法總統通話 協商澳洲潛艦採購爭議
鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清

鄭州女按摩1次被索19.8萬 趕飛機竟把錢付清