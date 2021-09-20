海外生難赴台 華語師月月裁 「新學期日子會更苦」

教育部因新冠疫情遲未開放華語生赴台，不少華語老師遭解雇，但學校也無奈，指苦等不到學生，被現實逼到盡頭才裁員。（本報資料照片）

大專校院中秋節後開學，但受新冠肺炎疫情 影響，教育部 仍未開放海外生赴台學華語。台灣 華語教學主管直言「每個月都得裁員」，估今年底清空所有鐘點華語教師，造成人才流失。遭解聘、遲遲無法復業的華語教師則嘆，事到如今不得不放下熱愛的華語教學，思考轉入他行的可能。

高教工會組織部主任林柏儀指出，大專校院華語教師勞動處境比兼任教師更險惡，得忍受每年、每半年，甚至每三個月一聘的非典型聘雇，且學士學歷新老師鐘點費約350～400元（台幣，下同，約12.5～14.3美元）不等，碩士則在380～450元（約13.6～16.1美元）間，遠低於一般大學兼任教師每小時670元（約24.1美元）鐘點費。

根據高教工會調查指出，今年受疫情影響，像成大等校就傳出解雇華語教師，許多華語教師近期在高教工會組成「華語教師勞權小組」，他們呼籲鐘點薪資比照兼任教師，並要求各大學遵守勞動法令。

但一名華語教學中心主管也無奈表示，島內境管政策多變，全台62個華語教學中心的處境和補習班一樣，這個月有學生、下個月沒學生，難依法預告資遣期程、提供謀職假。多數中心都是被現實逼到盡頭才裁員，如今新的學期將展開，華語生仍不能來台，可以來的1.3萬名學位生入境緩慢，新學期的日子只會更苦。

目前多數華語中心只聘一名專任教師，淡江大學華語中心主任周湘華建議教育部提升每校華語專任教師為三到四人，避免人才流失。他解釋，政府每年200名華語教師到海外教書，若給他們專任教職保障，既能滿足外派需求，也能讓他們安心留在這個領域，有助提升台灣華語教學實力。

教育部回應，將積極督導學校健全師資聘用制度，並將此列入相關獎補助重要參考指標。