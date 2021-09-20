悶壞了…中秋連假報復性出遊 山上海邊湧人潮 商家笑了

景點擠擠擠 中秋連假第二天，合歡山一早就湧進大批遊客，各停車場全停滿，武嶺亭上也擠滿人。（記者賴香珊／翻攝）

台灣疫情 趨緩，民眾可能悶壞了，昨中秋連假第二天報復性出遊，各地湧現人潮，山上、海邊滿是遊客，墾丁、小琉球海灘戲水民眾像下水餃，陽明山、合歡山各停車場上午就客滿，蘇花路廊更在清晨6時車流量就達高峰，商家開心「人都出來了」。不少景點還啟動總量管制，甚至亮起人潮警示紅燈。

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指揮官陳時中 昨喊話，「放鬆出遊不代表防疫鬆懈」，有時候玩開了未能戴好口罩、保持社交距離，恐增染疫風險。

國道昨天出現大量車潮，時速不到40公里的「紅色路段」多集中國一，彰化、汐止、湖口等多個路段時速都在20多公里徘徊；晚上換國五北上塞爆，宜蘭—頭城、頭城—坪林交控都龜速前進。

宜蘭太平山森林遊樂區、五峰旗風景區昨上午啟動停車場總量管制。桃園竹圍、永安漁港大排長龍，許多民眾買魚貨要回家烤肉，是5月疫情以來首次出現人潮警示紅燈。

南投合歡山包括武嶺、昆陽、合歡山莊等停車場昨上午7時許全滿。阿里山森林遊樂區昨湧入逾3700名遊客，嘉義縣旅館同業公會理事長陳坤茂說，連假前兩日住房率近9九成；梅山鄉太平雲梯昨約4000人入園，停車場全滿。

屏東墾丁南灣、白砂灣出現戲水人潮，墾丁大街攤商準備比平日多三倍備料。高雄市興達港觀光魚市場以往假日兩天約7、8000人，這兩天一天就超過。台東熱門景點櫻木平交道、池上伯朗大道等也湧入遊客，多良車站上午入園逾2000人，比端午連假還多。