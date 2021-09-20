黑白集／百姓戳破高端神話 打臉蔡政府 州官入人於罪

網紅「四叉貓」劉宇日前公布打高端後自費驗抗體報告，引發民眾好奇並想嘗試。(圖：指揮中心提供)

網紅四叉貓接種高端疫苗 後，到禾馨診所檢驗抗體，發現數值偏低。多日後指揮中心突然醒來，稱禾馨未經許可幫人檢驗抗體，可能違法。對此，柯文哲批評中央何必怕人民做檢驗，但北市衛生局卻以禾馨「收費」為由，將對它開罰。

民眾接種疫苗，卻不能去檢驗抗體，了解疫苗是否發揮作用嗎？這個事件，再寫下「只准州官放火，不許百姓點燈」的新頁。指揮中心稍早核准12家醫療院所幫機師做抗體檢測 ，那麼，為何一般民眾不能自費做檢測？了解自己的身體是基本人權，何況是自己付費；指揮中心再霸道，能剝奪人民知的權利嗎？或者機師才是台灣 的尊貴人種？

說穿了，禾馨得罪當道不是因為它收費做檢測，而是因為驗出高端的防護效果太差，讓蔡政府丟臉了。這才是它的原罪。再說，禾馨6月就申請報備，但政府政策遲遲未定，不置可否；直到高端神話被戳破，中央才大發神威。

蔡政府的官威固然深不可測，但台北市州官的僚氣也不遑多讓。柯文哲明明難以苟同中央「不准驗抗體」的作法，但他的衛生局長卻拿《醫療法》當令箭，要對禾馨開罰，理由是它「收費」。這種事，醫院不收費，難道要用公費支付？

以疫情之名，州官可以隨便說謊，隨便引用法條入人於罪。這是現代「官主台灣」。