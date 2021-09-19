新聞眼／配套沒跟上 環署放爛攤子不管

環保署透過限塑政策鼓勵使用可分解塑膠，但配套不足，替代性容器也不見得更環保，反而造成新環保災難。（本報資料照片）

如果不做實測，很多人還以為使用可分解塑膠PLA容器比較環保，真相一揭露才發現，自己竟是破壞循環經濟的幫凶。孰令致之？環保署開放可分解塑膠取代一般塑膠容器，回收、堆肥配套卻沒有跟上，陷有心做環保的民眾和企業於不義，宛如一場騙局。

環保署的限塑政策今年邁入第20年，這些年來，政策陸續緊縮一次性塑膠用品的使用，且訂出明確的減塑目標，誘導商品的塑膠包裝減量，企業和民眾也都跟著政策走，但也是在這項政策底下，給了有心人空間，趁機扶植極少數可分解塑膠的業者。

發展環保新產業沒有錯，但方法用錯一切都枉然。

環保署為PLA產業開路之後，十幾年來一直不願面對PLA難以回收的真相，即便用的是天然的材料，也能百分百分解，但絕大多數PLA的最終流向，不是焚化爐就是塑膠的回收處理廠，真正回到產品設計目的地「堆肥場」的少之又少，讓原本可以友善環境的產品淪為「用過即丟」的一次性產品，甚至還成了塑膠循環利用的破壞者，與開發者的初衷漸行漸遠。

環保署十幾年來看到問題核心，PLA容器回收率低迷不振，卻毫無改變行動的「定力」令人折服。一般民眾不免懷疑，環保署為PLA業者開路，卻放著爛攤子不管，難道是一場環保騙局？至少天天把PLA容器丟到塑膠類容器回收的民眾是這麼想的。尤其當蔡英文 總統數度宣示「要讓台灣 走向循環經濟的時代」，環保署的態度似乎狠狠打臉了蔡總統。

問題不能再擱著不管，基本原則應該是「誰賣可分解塑膠就要負責回收」。若要維持現狀，就要從源頭管理，透過零售通路打造獨立的可分解塑膠回收體系，必須趕快建立，國外已有經驗可循；反之，做不到就該退場，不能讓第一線的清潔隊員、慕名而來的零售通路業者和社會大眾，繼續背負假環保的罪名。