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僅科大畢業…教官想晉升中校 竟偽造碩士證書

 記者曾健祐／桃園19日電
方姓教官曾在台北科大附屬桃園農工任教，為想升中校竟偽造碩士學歷，現已調離現職。（記者曾健祐／攝影）
方姓教官曾在台北科大附屬桃園農工任教，為想升中校竟偽造碩士學歷，現已調離現職。（記者曾健祐／攝影）

桃園方姓少校教官僅科大畢業學歷，他為晉升中校竟不惜偽造畢業證書，將他虎尾科大「學士」字樣，用剪接、影印方式變造為「碩士」，並行使給教育部不知情人員順利升中校，曝光後遭廉政署依偽造文書罪嫌送辦，檢方以他坦承、繳回中校與少校間薪資差額，偵結予以緩起訴處分。

方偽造學歷今年遭人檢舉，案發後桃園市教育局也開人評會，認定方不適任第一線教官工作，除調離現職並函送法辦。

廉檢調查，方男（43歲）2017年至2020年各擔任桃園育達科大、桃園農工擔任教官，是國防部轉介至教育部服務的軍訓教官，其薪資、加班費及值班費都由教育部編列預算支應，屬於法定權限的公務員。

但方男為了參加晉升中校評比，明知自己沒有取得國立虎尾科大財務金融碩士的資格，卻在2017年10月在自家、圖書館內，以電腦列印、剪貼並影印等方式，把他虎科大「學士」變造成「碩士」，後方再增加「碩士在職專班」等字樣，再持偽造的學歷證明給教育部學務處司。

教育部人員因不知情，就將方取得碩士資格的不實事項登載於其兵籍，足以損害教育部對於晉升評比管理的正確性；而方去年1月13日，又將偽造的學歷傳真給教育部，作為借調軍訓教官遴選審查文件並行使，後來經檢舉由廉政署查獲將他送辦。

方男在廉政署詢問、檢方偵訊時均坦承不諱，並有其偽造學歷、兵籍資料等可佐證，檢方認為他涉犯行使變造特種文書罪、使公務員登載不實等罪嫌。

檢方審酌，方男因一時失慮，犯後坦承也深表悔悟，過去沒有不良前科，也已經繳回中校與少校間薪資差額，認為他犯罪所生危害非巨、情節輕微，經過這次司法偵查程序應知謹惕，偵結予以方緩起訴處分，命他應向公庫支付10萬元台幣。

教育部 預算 教育局

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