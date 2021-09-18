卡神楊蕙如不認罪：養網軍是補貼保衛國家

「卡神」楊蕙如（左）因操縱網軍帶風向、批評台駐大阪辦事處案，台北地院17日進行言詞辯論，全案訂11月12日宣判。（記者王聖藜／攝影）

「卡神」楊蕙如被控利用網軍汙衊台駐大阪辦事處，間接造成前處長輕生，楊女、網軍下線蔡福明被控侮辱公署罪。台北地方法院昨天辯論終結，檢方批網軍貼文踰越合理範圍，還稱言論自由不是無法無天；楊蕙如辯稱付錢給群組成員是補貼他們保衛國家心意，全案訂11月12日宣判。

公訴檢察官郭耿誠說，楊蕙如、蔡福明的犯行包括侮辱公務員、侮辱公務員所執行的職務、侮辱公務機關，蔡貼文指大阪辦事處「很爛」、「爛到不行」、「老油條」、「垃圾」、「黨國餘孽」，充斥侮辱性言詞，已踰越合理評論。

郭耿誠指出，言論自由應有界線，蔡福明的網軍發文動機，是想操縱輿論、扭轉風向，後來還被導成有網軍推文指稱「果然是國民黨 的錯」等，貼文內容完全不提事實、只有謾罵而已。且網軍架構是以楊蕙如為首負責指揮，楊女的行為在國際社會上，已影響中華民國聲譽，法院要不要判楊女有罪，要看法官期待我們有什麼樣的社會。

楊蕙如辯稱，她沒有所謂的「業主」，因看到中國 以網軍影響台灣 選舉，才成立LINE群組，立意良善，至於給群組成員薪水，是補貼他們保衛國家的心意。

楊蕙如說，當時網路上討論有數千、甚至數萬篇推文，會被法辦，是有人為特定目的提出檢舉；楊女還說，如果她算侮辱公署，應該好幾千、好幾萬人都在侮辱公署。

楊的律師陳偉仁更說，大阪辦事處非公署；蔡福明的律師陳澤嘉也稱，如果認為大阪辦事處是「公署」，中國、日本以及辦事處本身都會反對。律師以中、日不承認台大阪辦事處是公署為由，不符合犯罪構成要件作答辯。