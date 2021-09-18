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靠吃螞蟻、喝溪水…男騎越野車失蹤7天找到

記者巫鴻瑋／新竹18日電
祈姓男子騎乘越野機車在尖石高台山區失蹤七天，17日見到空拍機時，儘管體力虛弱躺在大石上，仍不停奮力揮手求救。(記者巫鴻瑋／翻攝)
祈姓男子騎乘越野機車在尖石高台山區失蹤七天，17日見到空拍機時，儘管體力虛弱躺在大石上，仍不停奮力揮手求救。(記者巫鴻瑋／翻攝)

祈姓男子騎越野機車在新竹縣尖石高台山區失蹤七天，經搜救人員利用空拍機地毯式搜索，昨天在錦屏溪一處河床大石頭上發現祈男的身影，祈男一見空拍機奮力揮手求救，獲救後開口第一句話就是「肚子好餓」，一周來僅靠喝溪水及吃螞蟻果腹，終於堅持到救援前來。

祈男本月11日與車友從桃園分別騎乘越野機車，前往尖石鄉高台山區，並在高台山區各自分頭訓練越野機車騎乘技巧，原本相約當天下午在海拔1200公尺的小錦屏登山登口會合下山，友人卻遲遲等不到祈男，眼見入夜急忙報警求救。

搜救人員先在海拔1500公尺的高台山林中發現祈男騎乘的越野機車，連隨身行李及手機都在車上，人卻不見蹤影，7天來發動上百人次搜尋，不少車友也自發性上山救援，眾人甚至集資54萬台幣，若當地部落居民或登山客能在16日前幫忙找到人，就送出懸賞金。

原本眾人已經隨著時間流逝放棄希望，沒想到昨天上午利用空拍機尋人時，竟在離失蹤地點2公里外的錦屏溪河床上，發現一個人形身影，空拍機降落靠近查看，驚見祈男躺在大石頭上，祈男此時也發現空拍機，雖略顯疲態，但仍立刻不停揮手求救，讓搜救人員大為振奮。

祈男自述七天來靠喝溪水及抓螞蟻吃果腹，因為腳受傷加上餓得沒有力氣移動，才會留在現場，晚上則睡在溪畔的一處石洞，白天天氣好就出來躺在大石頭上曬太陽等待救援。

祈男回憶，事發第一天因為迷路，才會先把車停在一棵大樹旁，步行尋找方向，沒想到當天下午山中突然起濃霧，讓他回頭連機車都找不到，只好順著山勢下切溪谷，看是否能找到出路，入夜後直接睡在樹下。

隔天不巧碰上璨樹颱風襲台，山區下大雨，才剛循水聲走到溪邊，就因失足掉入暴漲的溪中被水沖走，幸好當時腳上穿著騎越野機車所著的鋼鞋，被沖到近半公里外後，腳因為卡在石縫中，才沒繼續被沖往下游，但腳受傷無法行走，只好用盡全身力氣爬上岸，就地待援。

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