我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美誤炸阿富汗平民 倖存者：光道歉不夠 要懲罰主事者

大批警力聚集國會前 嚴防國會暴動支持者示威變調

逾3成台灣人是金融文盲 但保險滲透率全球第一

記者戴瑞瑤、沈婉玉／台北18日電

你知道什麼是信用卡循環利息嗎？你了解自己曾買過的投資型保單或儲蓄險嗎？據金管會調查，台灣15歲以上民眾擁有帳戶比率超過9成，遠高於全球的7成，台灣保險滲透率更是全球第一，但不少人卻是「金融文盲」。

「金融文盲」（Financial illiteracy）是「金融素養」（Financial literacy）衍生詞，依照經濟合作暨發展組織定義，金融素養是個人將理財意識、知識、技能、態度和必要的行為相互結合，以做出正確的理財決策；相反的，沒有基本的金融知識，對金融工具也一知半解，無法為自己的財務做出分配與正確決策者，就稱為「金融文盲」。

台灣普遍教育程度高、識字率高，但在金融知識與金融識字率上，卻意外地低。除了念財金科系或從事相關職業，絕大部分國人的金融知識來自父母，抑或是長大後開始自我學習，多數民眾金融知識不足，不但在使用金融商品上較無法保障自身權益，也有較高機率被詐騙，還可能因陷入負債成為金融弱勢族群，影響到往後的人生。

根據史坦普信用評等機構（S&P）2015年發布的金融素養調查，亞洲近3/4成年人是金融文盲，其中台灣金融識字率僅有37%，略高於全球平均的33%，遠低於日本43%、澳洲64%、英國67%、美國57%。也就是說，金融文盲比率達63%，經過5年後，台灣現況有進步了嗎？

根據金融研訓院去年針對國內的金融生活調查，發現36%國人「完全」不了解金融服務與商品，37%國人則僅認為自己「稍微了解」金融服務與商品；整體金融素養「極低」占45.5，與32.2「低」相加，占77.7%。

滙豐銀行去年6月也曾公布「親子理財觀念大調查」，全台僅有兩成的家長，認為自己的金融知識足以解決孩子的提問；有逾半數的老師坦言，因缺乏專業金融知識、缺乏教育教案，甚至金融教育的教授經驗不足，不曾在班上將金融教育融入課程。

數據反映問題嚴重性。金管會主委黃天牧強調，要避免理專弊案、保單不當銷售或金融詐騙，重罰金融機構只是治標，治本仍要提升民眾金融知識。

金管會積極投入金融教育，七年前即成立大專生金融就業公益專班，除教導金融知識，也輔導弱勢年輕人免費考照進金融業。同時動員周邊單位、公會，從小學到大學開設金融教育課程，近年也幫原住民、新住民、婦女、更生人上課。

教育 台灣 詐騙

上一則

民航局開鍘 違規機師罰40萬、長榮200萬

下一則

靠吃螞蟻、喝溪水…男騎越野車失蹤7天找到

延伸閱讀

「金融文盲 影響一個人的生存」聯準會前主席曾這麼說

「金融文盲 影響一個人的生存」聯準會前主席曾這麼說
你是金融文盲嗎？ 台灣逾3成 美國約57% 較易受騙

你是金融文盲嗎？ 台灣逾3成 美國約57% 較易受騙
衝動型購物 2方法戒惡習：深呼吸、留購物車24小時

衝動型購物 2方法戒惡習：深呼吸、留購物車24小時
衝動型購物 專家：預算管理最大障礙

衝動型購物 專家：預算管理最大障礙

熱門新聞

冠狀病毒之父賴明詔與妻子翁惠瑛一起在防疫旅館隔離，並在隔離中過生日。取材自賴明詔臉書

冠狀病毒之父：台下步應檢討如何解封 考慮與病毒共存

2021-09-12 18:18
長榮海運第一艘2.4萬TEU級貨櫃船「長範輪」（Ever Ace）明天上午將靠泊英國最大的貨櫃港費利克斯托（Felixstowe）。 （圖／台灣港務公司提供）

長榮巨無霸長範輪 全球最大貨櫃船 將抵英最大貨櫃港

2021-09-11 20:06
嘉義縣六腳鄉溪厝竹林順安堂門口楹聯上聯「日昍晶𣊭光天下」。記者莊祖銘／攝影

最難對聯 這些字連國文老師都不會念 村長親解答

2021-09-12 16:01
國安會秘書長顧立雄（左）、外交部長吳釗燮（右）正在美國就「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」等事，與美方官員舉行特殊管道對話。(本報資料照片)

陳水扁：別幻想美國會成就台灣 犧牲自己

2021-09-12 02:28
台灣駐美代表處更名一事具高度象徵性及敏感性，展現美國挺台力道，但美中台學者都認為，一旦成真勢必影響美中關係。(本報資料照片)

駐美處更名時間點敏感 若被台美打臉 北京會反制誰？

2021-09-12 02:29
前總統陳水扁（右）廣播節目專訪昔日副手、前副總統呂秀蓮（左）。（翻攝自微微笑廣播直播畫面）

扁：「四不」非美國要求 「一沒有」是李登輝建議

2021-09-13 02:29

超人氣

更多 >
停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？
15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄
護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元
助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議

助澳造艦衝突升高 法國召回駐美、駐澳大使抗議