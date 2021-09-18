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明年國防開銷5千億 蔡政府把債「拖」給下一任

記者程嘉文／台北18日電
國造武器加上美方近年來對台軍售量大增，但價格都是天文數字，即使藉由特別預算名目編列，仍是未來政府重大債務。(本報資料照片)
國造武器加上美方近年來對台軍售量大增，但價格都是天文數字，即使藉由特別預算名目編列，仍是未來政府重大債務。(本報資料照片)

明年度中央政府總預算已送立法院審議，新台幣3726億元國防部預算，比今年度多了58億元。此外，還有F-16C/D Block70戰機特別預算401億元，以及基金預算590億元。若再加政院提出總數2400億元分5年編列的國造武器特別預算，預估明年的廣義國防開銷，將高達5200億元左右。

蔡政府標榜武器自製，美國從川普政府後期起，多種過去堅持不賣的武器大方釋出，甚至主動向我方推薦。對軍方第一線操作人員，或期待看到國軍更新裝備的發燒友而言，無疑是空前好消息。但新武器不管是國造或是外購，價格都是天文數字。

由於開銷的漲幅遠大於預算增加，多項軍事投資方案都出現延後付款情況。原應在今年度支付，卻往後拖延的軍購款項，總額逾550億元。更多新的軍投案又加入，問題愈來愈嚴重。

從明年度預算書已可看出，有4項已在進行的軍事投資案，突然在明年度預算書消失，轉由特別預算支應。

這4項軍事投資，都屬於國造武器。包括陸軍的新型野戰防空系統，採購6套陸射版天劍2型飛彈，總經費143.2億元，時間自108至115年度，目前還有88.5億元待付，原規畫明年度要編列21.9億元。空軍採購天弓3型防空飛彈，總金額748.3億元，從104年編列到113年度，還有253.2億元待付，明年度原編列110.2億元。

海軍大幅擴充岸置攻船飛彈兵力，現有的雄風飛彈單位將擴編。海軍規畫從106至112年度，向中科院採購機動飛彈發射車、新造與翻新雄2飛彈86枚，總計136.8億元，尚有59.5億元未付，明年度要編33.9億元。沱江級巡邏艦量產，第一批預計3艘，預算164億元，106到114年度編列，目前有92.5億元未付，明年度原定編列30.6億元。

上述4項武器自製案，尚未付款總金額達到493.7億元。

面對中共武力擴張，及美方大量釋出對台軍售。蔡政府採取的方式，不是大幅提高年度預算，而是另編特別預算，看似幫國防部把這幾年往後拖延、即將周轉不靈的「壞帳」打消。但這方式宛如面對債務不思化解，反而另辦一張「現金卡」，留給下任政府的債務開銷將相當可怕。

預算 投資 國防部

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