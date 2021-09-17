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公視法大修 公廣董座擬官派 學者批伸黑手

記者林政忠、葉冠妤／台北17日電
文化部預告修正「公共電視法」部分條文修正草案，預計公告40天後送立法院審議。(本報資料照片)
文化部預告修正「公共電視法」部分條文修正草案，預計公告40天後送立法院審議。(本報資料照片)

文化部預告修正公共電視法修正草案，不僅大幅降低董事席次、審查門檻，更明訂行政院長可指定公廣集團董事長，一改過去由公視董事推舉的作法。學者質疑修法違背公共電視精神，政治黑手伸入公視；在野立委也表示反對，將全力杯葛修法。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚說，公視董座由政府指定，台灣可算創全球先例，英國、日本都是由董事或理事互相推選，尤其英國BBC一再強調要跟政府保持距離，以維持公共化與獨立性。

新版公視法修正草案將公告40天，經行政院審議通過後送立法院處理。此次修法有五大重點：一、現任董事17人至21人降為11人至15人即可運作；二、董監事審查委員會從原本四分之三的「憲法門檻」降為三分之二「法律門檻」；三、行政院提名董事時，應指定一人為董事長；四、公視基金會業務範圍，新增國際傳播服務及交流；五、放寬政府每年補助公視9億元上限的限制。

國民黨主席江啟臣指出，民進黨在野時推黨政軍退出媒體，現在媒體大亨變黨內派系，政治力還赤裸裸指定公廣董事長，國民黨將全力杯葛。

賴祥蔚說，公視董事長應維持原本方式，「以免讓社會大眾以為公共電視變成行政院的下屬電視台」。

文化大學廣告系教授鈕則勳質疑，政治黑手若伸進來，「不僅公視獨立性將蕩然無存，意識形態影響的節目勢必無法呈現多元價值，明顯是雙輸結果」。

文化部公告修法指出，公視董監事審查委員會原以四分之三以上同意作為選任標準，意在凝聚社會各界對公視董監人選最大共識，實務運作卻造成只要有四分之一委員反對，就會產生少數否決多數的無奈，對公視經營穩定性也產生很大的傷害。

文化部也指出，此次修法除修正現行政府對公視基金會固定捐贈額度的限制，同時為使公視基金會承擔更多的公共責任，也將國際傳播服務及多元族群服務納入其業務範圍。外界質疑，修法為公視互通國際影音平台「開巧門」？公視董事邱家宜說，「不是開巧門，應該是開大門」，公視目前就在做國際傳播，修法只是讓執行業務更具法源。

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