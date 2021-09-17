我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

公視變官方電視？片面修法恐埋3隱憂

記者林政忠
文化部預告修正「公共電視法」部分條文修正草案，學者憂心政治黑手伸入公視。（記者曾吉松／攝影）
文化部預告修正「公共電視法」部分條文修正草案，學者憂心政治黑手伸入公視。（記者曾吉松／攝影）

民進黨推動「黨政軍退出媒體」超過20年，但新版公共電視法修法，一旦「公共電視」和「國家電視」模糊界線，公共電視恐變官方電視。

公共電視法於1997年公布施行，其後歷經四次修正，最近一次修正是2009年，至今已超過10年未作修正。公視法當年是在藍綠高度政治角力下的特殊產物，當時主張是基於老三台的舊年代，為了彌補商業運作不足和黨政軍掌控對公共媒體的傷害；如今時空環境早已改變，原本強勢的老三台成為相對弱勢，完全執政的民進黨更取代當年黨國一體的國民黨，公視法固然該修，但片面修法恐埋下三大隱憂：

一、國家化迷思：哲學巨擘哈伯瑪斯對公共領域定義，介於國家和社會之間的一個公共空間，公民可以在此空間自由參與公共事務而不受干涉。換句話說，國家化不等於公共化，公共媒體的價值在於獨立性，可以不受商業或政府影響，民進黨打造「媒體國家隊」，甚至創世界先例指定公視董事長，公視與政府不僅無法保持距離，根本是被貼身控制，超然性將蕩然無存。

二、彈性化錯誤：為了提高公視董事會組成和運作的機會，文化部打算彈性下修公視董事席次至11人，更關鍵的公視董監事審查委員門檻從四分之三的「憲法門檻」降為三分之二「法律門檻」，一舉推翻當年民進黨立委蘇貞昌、謝長廷、柯建銘的高標準主張；問題是文化部有無反求諸己，到底是門檻太高還是人選太綠？如果因為人選問題而去調降門檻，恐是本末倒置。

三、政治化危機：根據民進黨的媒體藍圖，公廣集團將成為全台第一大媒體，不僅可以行政院長欽點公廣集團董事長，還有華視進駐52台、每年10億元預算的國際影音平台，還有中央社、央廣如虎添翼，影視音全包，完全執政到完全官派，問題是民進黨能否永保執政，否則朝野輪替將是另一番大洗牌。公廣集團若為執政當權者服務，絕非立法初衷，更非社會之福。

喊了20多年的黨政軍退出媒體並沒有美夢成真，不僅換上了國家隊的糖衣，媒體大亨更堂而皇之入主權力核心。媒改像是一面照妖鏡，掌權者若執意修法，必須付出代價，最後終將被打回原形。

民進黨 預算 國民黨

上一則

新聞評論╱綠加速蠶食國家 藍忙著汙損自家

下一則

3+11報告破口寫成德政？藍嗆杯葛 綠備戰甲動反擊

延伸閱讀

龍劭華移靈回台北 拍「鐵道員」成遺願

龍劭華移靈回台北 拍「鐵道員」成遺願
台駐美代表處擬更名 國台辦批「謀獨」包藏禍心

台駐美代表處擬更名 國台辦批「謀獨」包藏禍心
回應蔡英文鄰國說 國台辦：台各種小動作破壞和平

回應蔡英文鄰國說 國台辦：台各種小動作破壞和平
黑白集／新威權現形 「民主綠」成最大嘲諷

黑白集／新威權現形 「民主綠」成最大嘲諷

熱門新聞

陳姓男子不斷強調自己「畢業於國立政治大學，學識、人品、能力、品味、高尚程度、工作努力、治事嚴謹決不輸給妻子」，法院認為他輕蔑妻子且自認高高在上，判准妻子離婚之訴。陳提再審，台灣高等法院駁回。（示意圖／聯合報系資料照）

「我去的機場比妳搭的公車多」大學畢業夫鄙視妻 判離

2021-09-09 19:58
冠狀病毒之父賴明詔與妻子翁惠瑛一起在防疫旅館隔離，並在隔離中過生日。取材自賴明詔臉書

冠狀病毒之父：台下步應檢討如何解封 考慮與病毒共存

2021-09-12 18:18
長榮海運第一艘2.4萬TEU級貨櫃船「長範輪」（Ever Ace）明天上午將靠泊英國最大的貨櫃港費利克斯托（Felixstowe）。 （圖／台灣港務公司提供）

長榮巨無霸長範輪 全球最大貨櫃船 將抵英最大貨櫃港

2021-09-11 20:06
台灣最新民調顯示，有87.5%的民眾反對中共的「一國兩制」。圖為蔡英文總統。(美聯社)

陸委會民調：近9成台灣民眾反對「一國兩制」

2021-09-09 12:34
境外Delta威脅步步往社區傳播的階段逼近，有專家呼籲比照香港等國「入境檢疫時間應延長至21天、採檢5次」。圖為入境旅客在入境大廳聽填寫資料等候進行採檢。（本報資料照片）

台灣防堵Delta 專家建議：入境檢疫延至21天

2021-09-10 02:30
嘉義縣六腳鄉溪厝竹林順安堂門口楹聯上聯「日昍晶𣊭光天下」。記者莊祖銘／攝影

最難對聯 這些字連國文老師都不會念 村長親解答

2021-09-12 16:01

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大