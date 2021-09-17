公視變官方電視？片面修法恐埋3隱憂

文化部預告修正「公共電視法」部分條文修正草案，學者憂心政治黑手伸入公視。（記者曾吉松／攝影）

民進黨 推動「黨政軍退出媒體」超過20年，但新版公共電視法修法，一旦「公共電視」和「國家電視」模糊界線，公共電視恐變官方電視。

公共電視法於1997年公布施行，其後歷經四次修正，最近一次修正是2009年，至今已超過10年未作修正。公視法當年是在藍綠高度政治角力下的特殊產物，當時主張是基於老三台的舊年代，為了彌補商業運作不足和黨政軍掌控對公共媒體的傷害；如今時空環境早已改變，原本強勢的老三台成為相對弱勢，完全執政的民進黨更取代當年黨國一體的國民黨 ，公視法固然該修，但片面修法恐埋下三大隱憂：

一、國家化迷思：哲學巨擘哈伯瑪斯對公共領域定義，介於國家和社會之間的一個公共空間，公民可以在此空間自由參與公共事務而不受干涉。換句話說，國家化不等於公共化，公共媒體的價值在於獨立性，可以不受商業或政府影響，民進黨打造「媒體國家隊」，甚至創世界先例指定公視董事長，公視與政府不僅無法保持距離，根本是被貼身控制，超然性將蕩然無存。

二、彈性化錯誤：為了提高公視董事會組成和運作的機會，文化部打算彈性下修公視董事席次至11人，更關鍵的公視董監事審查委員門檻從四分之三的「憲法門檻」降為三分之二「法律門檻」，一舉推翻當年民進黨立委蘇貞昌、謝長廷、柯建銘的高標準主張；問題是文化部有無反求諸己，到底是門檻太高還是人選太綠？如果因為人選問題而去調降門檻，恐是本末倒置。

三、政治化危機：根據民進黨的媒體藍圖，公廣集團將成為全台第一大媒體，不僅可以行政院長欽點公廣集團董事長，還有華視進駐52台、每年10億元預算 的國際影音平台，還有中央社、央廣如虎添翼，影視音全包，完全執政到完全官派，問題是民進黨能否永保執政，否則朝野輪替將是另一番大洗牌。公廣集團若為執政當權者服務，絕非立法初衷，更非社會之福。

喊了20多年的黨政軍退出媒體並沒有美夢成真，不僅換上了國家隊的糖衣，媒體大亨更堂而皇之入主權力核心。媒改像是一面照妖鏡，掌權者若執意修法，必須付出代價，最後終將被打回原形。